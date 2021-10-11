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Назван еще один потенциальный полпред президента в Сибири

  • 11/10/2021, 11:37
Автор:
Новости Сибири
Но пока Кремль продолжает кастинг, воздерживаясь от официальных комментариев.

Одним из потенциальных полпредов президента в СФО может стать помощник главы государства Анатолий Серышев, который в ближайшее время покинет занимаемую должность. Об этом сообщает федеральный портал «РБК» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента. По информации издания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перспективы данного назначения комментировать отказался.

Традиционно кадровые дела не обсуждаем, приводит издание слова президентского пресс-секретаря.
Напомним, что пост полпреда в СФО стал вакантным после того, как в апреле его покинул Сергей Меняйло, позже ставший губернатором Республики Северная Осетия. В качестве потенциальных преемников Меняйло в Сибири назывались глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Красноярского края Александр Усс, первый вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и экс-депутат Госдумы Олег Денисенко, который в августе был назначен первым заместителем полпреда РФ в СФО. Однако разговоры по каждой из данных кандидатур постепенно сходили на нет. Официальных комментариев и сообщений со стороны администрации президента по поводу возможного назначения полпредом кого-либо из указанных претендентов не последовало.

При этом большей частью новосибирцы не ощутили полугодовалого отсутствия полпреда, чего нельзя сказать о ряде учреждений. Так, по информации одного из телеграм-каналов, «подвис» вопрос с назначением нового директора ГПНТБ СО РАН Ирины Лизуновой, должность которой по закону требует согласования у полпреда.

Максимальный срок согласования или отказа на него давно прошел, и сейчас сотрудники ГПНТБ пишут письма в органы власти, пытаясь понять, как им поступить, сообщалось в телеграм-канале. Очередным рубежом они считали выборы в Госдуму, но даже через неделю после них новостей не появилось ни в полпредстве, ни в судьбе директора.

Анатолий Серышев родился в 1965 году в Иркутской области. В 1988 году окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист». В 1990 году окончил высшие курсы КГБ СССР. С 1988 по 2016 год проходил службу в органах Госбезопасности. С 2016 по 2018 год работал в должности заместителя Федеральной таможенной службы РФ. С 2018 года занимает должность помощника президента России.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Сибирь Россия

Теги : полпред СФО назначение кандидатуры


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