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ВТБ: российский рынок автокредитов вырос в 1,5 раза

  • 11/10/2021, 11:28
За девять месяцев текущего года выдачи автокредитов на российском рынке составили более 820 млрд рублей, что на 55% превышает результат за аналогичный период 2020 года.

На фоне роста цен на новые модели спрос потребителей все больше смещается в сторону подержанных автомобилей.

Новости компаний

Клиенты ВТБ за январь-сентябрь заключили более 65 тыс. сделок на приобретение автомобилей почти на 73 млрд рублей. Это на 40% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сентябре продажи составили 7,6 млрд рублей, что на треть выше сентября 2020 г. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16%, до 1,1 млн рублей.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов все больше смещается в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 3 кварталов наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в 2,5 раза, до 2,5 млрд рублей. Продажи кредитов на подержанные машины выросли на 60% и достигли 12 млрд рублей, в то время как на новые авто — только на 34%, составив 58,6 млрд рублей.

Клиенты ВТБ активно рефинансируют автокредиты. По итогам девяти месяцев около 1,7 тыс. заемщиков других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года.

«Нехватка автомобилей, вызванная глобальным дефицитом микроэлектроники, все сильнее сказывается на российском рынке. Несмотря на сохраняющийся спрос, он снижается уже три месяца подряд по отношению к прошлому году, причем темпы падения ускоряются. Мы полагаем, что отрицательная динамика сохранится как минимум до конца текущего года. Но целом продажи автомобилей в России, по нашим оценкам, все же вырастут на 5% по отношению к прошлому году благодаря высоким показателям первого полугодия», — комментирует аналитик ВТБ (ПАО) Капитал Владимир Беспалов.

«По нашим прогнозам, в октябре темпы роста рынка автокредитования замедлятся, но все же составят около 30% к прошлому октябрю, что лишь на 3 п.п ниже динамики сентября. Сложившаяся ситуация продолжит «подогревать» интерес клиентов к подержанным автомобилям. Уже сейчас динамика их продаж выше, чем в сегменте новых моделей. С учетом изменения потребительского спроса мы готовим выгодные предложения для «вторичного» рынка и в ближайшее время представим их нашим клиентам», — заявил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей, рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Клиент может оформить кредит без первого взноса в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от года до пяти лет. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок.

Фото: pixabay.com автор: StockSnap

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Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса ВТБ банки


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