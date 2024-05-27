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Названы сроки окончания ремонта тротуара и дороги на путепроводе через Ипподромскую магистраль в Новосибирске

  • 27/05/2024, 13:51

Названы сроки окончания ремонта тротуара и дороги на путепроводе через Ипподромскую магистраль в Новосибирске
Подрядчик планирует завершить работы к 15 октября текущего года.

В настоящее время на путепроводе через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе ведутся демонтажные работы на половине моста с правой стороны. Контракт на их выполнение заключен с подрядной организацией ООО «Дорожно-мостовая инспекция». Сумма контракта – 75 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По техническим характеристикам проезжая часть путепровода составляет 13 метров, два тротуара шириной 3,45 метра и технологический – 1,15 метра.

И.о. начальника отдела ремонта искусственных сооружений МКУ «Гормост» Юрий Епонешников рассказал, что по тротуарной части будет осуществляться демонтаж навеса, ремонт дорожного покрытия, устройство ограждающего экрана со стороны проезжей части, замена перильного ограждения. Кроме того, по проезжей части полностью отремонтируют мостовое полотно с восстановлением гидроизоляции, будет произведена замена деформационных швов и устроен водоотвод с проезжей части.

На сегодняшний день заключен контракт на ремонт левой стороны объекта, к которому приступят уже в следующем году.

Фото из официального телеграм-канала мэрии Новосибирска. Автор фото: Ирина Берестовая

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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