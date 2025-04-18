Не пропавшие без вести

Огромное количество тайн содержит история Великой Отечественной войны, бесчисленное число оборванных судеб и затерянных имен. До сих пор потомки наших советских бойцов разыскивают следы своих отцов и дедов на бескрайних полях войны. Некоторые находят, но большинство так и пребывает в неизвестности.

«Ходатайствую о включении в списки пропавших без вести в Великой Отечественной войне. Подготовить извещение для вручения матери», — написано в карточке бойца Тихона Георгиевича Потапова. Пожелтевшая от времени бумага до сих пор хранит страшное наследие тех дней. Хранит равнодушно и по-канцелярски сухо. Но несложно понять, сколько горя, сколько душевных страданий принесло это послание той самой матери… Президент VIP клуба Алексей Потапов и сейчас с дрожью в голосе делится военной историей своего рода:

— У нас в семье все воевали. Дед по отцовой линии Георгий Георгиевич Потапов всю войну прошел, а последним его боевым аккордом стала Маньчжурская стратегическая наступательная операция в августе 1945 года. Тогда ему было шестьдесят лет. Кроме великого боевого пути, он оставил после себя почти два десятка наследников, мой отец был шестнадцатым ребенком в семье.

Дед по маминой линии немного не дошел до Берлина. К огромному своему сожалению, во взятии вражеской столицы участия не принимал. Наступил на мину и ему оторвало ногу. Благо, женщины советские любили ни за здоровье и деньги, а по велению души. Будучи уже взрослым, я спросил у бабушки, зачем она вышла замуж за инвалида. Она объяснила, что тогда идеология такая была. Модно было венчаться с ранеными фронтовиками.

Дядя мой, Роман Щербатюк, родился и вырос на Украине. И он всю жизнь воевал. Начал в 1936 году, когда СССР ввязался в гражданскую войну в Испании, а закончил в 1946-м в Карелии. Удивительно, но за все это время его ни разу даже не ранило. Но, несмотря на это, когда я просил деда рассказать о войне, то его сразу начинало бить крупной дрожью, а из глаз лились слезы.

Много раз я пытался разговорить своих дедов, узнать побольше про боевые действия. Но не хотели они рассказывать. Отмахивались или отшучивались, а чего мол говорить, страшно всем было безумно, шли в атаку и не пытались спрятаться за спины товарищей.

Страшным это было грехом. Хуже смерти. А на вопрос — боялись ли погибнуть? Отвечали — да до начала боя мы боялись умереть. Но, выскочив из окопа, забывали о смерти, нам уже было не до нее, надо было взять высоту, и какая тут смерть? Все поглощало желание приблизить победу! Они шли в атаку, зная, что даже если погибнут, их будут помнить всегда и во все века, и они живы пока мы их помним. И во время застолий никогда не говорили о войне, а только пели русские народные песни: Катюшу, Смуглянку, Шел казак на побывку домой.

Но одну героическую историю предка мне все же удалось вытянуть на поверхность. Я знал, что второй мой дядя Тихон Георгиевич Потапов ушел на фронт в 1941-м году, когда ему едва исполнилось 20 лет. Призвали его из села Урлук Красночикойского района. И с тех пор про него никто ничего не слышал. Зато по родному селу ходили постыдные слухи, что служил он у власовцев.

И я решил вернуть его доброе имя. Не верил во все эти сплетни. Отправил запросы везде, куда было возможно. Конечно, мало верилось, что получится найти. Но через три года активных поисков на меня вышел сослуживец дяди Тихона Георгиевича, Горюнов. Потянув за эту ниточку, нашел соответствующие архивы. В результате мне удалось восстановить весь военный путь Тихона Потапова. К сожалению, был он у него недолгим.

Свой самый главный и, к огромному горю близких, смертельный бой, 20-летний Тихон Потапов принял в 1942 году на самой кровавой высоте Великой Отечественной войны — на Зайцевой горе.

Из этой истории я сделал важный для себя вывод: если ваш дед, прадед, участвовал в Великой Отечественной войне и пропал без вести, не теряйте надежды, ищите. Наши бойцы — деды и прадеды — ждут вас когда вы их найдете… Не сдавайтесь!

Фото предоставлено А. Потаповым. Автор фото: Николай Мелонов.