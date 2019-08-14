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Недвижимость можно приобрести по карте Сбербанка

  • 14/08/2019, 11:15
Новый способ покупки отвечает всем нововведениям в 214-ФЗ.

Недвижимость можно приобрести по карте СбербанкаСбербанк предлагает особые условия эквайринга для застройщиков: теперь покупка недвижимости возможна и безналичным способом, что гарантирует полную безопасность расчетов и современный цифровой сервис, сообщает пресс-служба Сибирский банк ПАО Сбербанк. По картам можно оплатить полную стоимость квартиры, первоначальный взнос и ежемесячные платежи по ипотеке, вносить платежи по программам рассрочки от застройщиков, а также приобрести машиноместо или подсобные помещения. При покупке безналичным способом, клиент может воспользоваться банковской программой лояльности.

— Сегодня трудно представить жизнь без банковских карт. Теперь пользоваться ими можно не только в магазине, транспорте, кафе или аптеке, но также оплатить при помощи карты покупку недвижимости. Новый сервис, безусловно, очень удобен. Кроме того, он гарантирует безопасность и прозрачность расчетов, что важно для всех — как для покупателей, так и для застройщиков, — пояснил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

Новый способ отвечает всем нововведениям в ФЗ №214. В соответствии с поправками, вступившими в силу с 1 июля текущего года, застройщики осуществляют финансирование долевого строительства жилья только с применением эскроу-счетов. На данный счет будущий собственник квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует их до окончания строительства и перечисляет застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк

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