Заельцовский парк очищают от мусора

За последний месяц активисты «Зеленых» провели несколько десятков субботников. Чаще всего сигналы о необходимости очистки территории поступают от жителей, которые активно помогают убирать мусор. О свалке на подъезде к Заельцовскому парку «Зеленая дружина» узнала из соцсетей. В результате 13 августа 2019 г. было вывезено 150 мешков с бытовым мусором. За содействием в вывозе строительного экологи обратились в районную администрацию с официальным запросом. «Зеленые» активисты надеются, что чиновники оперативно отреагируют и еще на одну свалку в Новосибирске станет меньше.

Фото предоставлено пресс-службой отделения партии