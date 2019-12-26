Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

Средний размер увеличения составит порядка 1 тысячи рублей.
  • 26/12/2019, 13:50
currency-

Неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года ожидает повышение страховых пенсий Это закреплено Федеральным законом №350-ФЗ, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области. Индекс увеличения составит 6,6%.

— Прибавка будет у каждого индивидуальна и будет зависеть от размера страховой пенсии. Как всегда во время индексации на установленный процент. При этом размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 686 рублей 25 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента – 93 рубля, — уточнили в пенсионном фонде.

В ОПФР рассказали, что увеличение коснется 601,2 тысячи неработающих пенсионеров Новосибирской области. Средний размер увеличения составит порядка 1 тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей 63 коп.

— Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1.066, — отметили в пенсионном фонде. — Обращаем внимание, что данный перерасчет осуществляется как обычно в беззаявительном порядке.

Отмечается, что потребность на январь 2020 года на выплату пенсий органами ПФР Новосибирской области увеличится почти на 600 млн. рублей и составит 13 млрд. рублей.

Выплата пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться по «праздничному» графику Почты России. Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в соответствии с соглашением.

В пенсионном фонде напомнили, что социальные пенсии и пенсии по гос обеспечению индексируются с 1 апреля.

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Регион вошел в топ-10 по числу подержанных автомобилей

25/12/2019, 20:31
В Новосибирской области автопарк машин с пробегом вырос на 0,6%

Первая очередь «СКИФа» реализуется годом раньше запланированных сроков

25/12/2019, 20:29
Такое распоряжение дал президент РФ.
Электроавиация: скоро, но пока единично

Электроавиация: скоро, но пока единично

25/12/2019, 20:26
Демоверсия сибирского самолета-гибрида поднимется в небо к концу 2021 года.

Актуальный разговор

Наш регион способен на более интересное и интенсивное развитие

Все материалы
Новости

ПАО АКБ «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы ПАО «Промсвязьбанк»

26/12/2019, 11:30

По итогам 11 месяцев количество ДДУ в регионе снизилось

26/12/2019, 11:26

Более 350 тысяч тонн продукции АПК Новосибирской области отправлено на экспорт

26/12/2019, 10:36

Второй год реализации инвестпрограммы

26/12/2019, 10:01

«РЭС» усилило контроль за электроснабжением перед новогодними праздниками

26/12/2019, 07:00

Регион вошел в топ-10 по числу подержанных автомобилей

25/12/2019, 20:31

Первая очередь «СКИФа» реализуется годом раньше запланированных сроков

25/12/2019, 20:29

Электроавиация: скоро, но пока единично

25/12/2019, 20:26

«Экология – Новосибирск» заявила о готовности к работе в 2020 году

25/12/2019, 17:57

Подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Северодвинске

25/12/2019, 17:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Отложенные ожидания

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска