Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

Неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года ожидает повышение страховых пенсий Это закреплено Федеральным законом №350-ФЗ, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области. Индекс увеличения составит 6,6%.

— Прибавка будет у каждого индивидуальна и будет зависеть от размера страховой пенсии. Как всегда во время индексации на установленный процент. При этом размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 686 рублей 25 копеек в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента – 93 рубля, — уточнили в пенсионном фонде.

В ОПФР рассказали, что увеличение коснется 601,2 тысячи неработающих пенсионеров Новосибирской области. Средний размер увеличения составит порядка 1 тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 16 113 рублей 63 коп.

— Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня пенсии умножить на 1.066, — отметили в пенсионном фонде. — Обращаем внимание, что данный перерасчет осуществляется как обычно в беззаявительном порядке.

Отмечается, что потребность на январь 2020 года на выплату пенсий органами ПФР Новосибирской области увеличится почти на 600 млн. рублей и составит 13 млрд. рублей.

Выплата пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться по «праздничному» графику Почты России. Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в соответствии с соглашением.

В пенсионном фонде напомнили, что социальные пенсии и пенсии по гос обеспечению индексируются с 1 апреля.

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