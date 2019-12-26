Льготные кредиты бизнесу по эффективной ставке 8,25%

Кредитование по сниженной ставке осуществляется в рамках государственной программы льготного кредитования бизнеса*.

Кредит на специальных условиях в Банке «Левобережный» (ПАО) могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей развития, входящие в Единый реестр МСП, осуществляющие деятельность на территории присутствия Банка: Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края.

Заемные средства можно направить на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредитования – до 10 лет, сумма кредита – от 500 тысяч до 2 млрд рублей, во втором – срок до 3 лет, сумма от 500 тысяч до 500 млн рублей.

Важно, что в 2019 году Министерство экономического развития РФ расширило список приоритетных отраслей и поэтому ещё больше компаний Сибири смогут получить льготный кредит.

Расширенный список включает в себя:

Обрабатывающее производство; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма; Деятельность в области информации и связи; Транспортировка и хранение; Деятельность в области здравоохранения; Деятельность в области образования; Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов; Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (включая рестораны, в т.ч. с подакцизной торговлей алкоголем); Деятельность в области культуры, спорта; Деятельность профессиональная, научная и техническая; Деятельность в сфере бытовых услуг; Деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект малого или среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территории моногородов; Деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что с субъектом малого или среднего предпринимательства заключается кредитный договор (соглашение) на инвестиционные цели. Аренда движимого/недвижимого имущества (за исключением лизинга и жилой недвижимости); Розничную торговлю для микропредприятий.

Полные условия кредитования можно уточнить в офисах Банка «Левобережный» и по телефону 8-800-3333-555.

*Программа разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764).

Фото: пресс-служба банка