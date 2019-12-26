Льготные кредиты бизнесу по эффективной ставке 8,25%

Кредитование по сниженной ставке осуществляется в рамках государственной программы льготного кредитования бизнеса*.
Кредит на специальных условиях в Банке «Левобережный» (ПАО) могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей развития, входящие в Единый реестр МСП, осуществляющие деятельность на территории присутствия Банка: Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского края.
Заемные средства можно направить на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредитования – до 10 лет, сумма кредита – от 500 тысяч до 2 млрд рублей, во втором – срок до 3 лет, сумма от 500 тысяч до 500 млн рублей.
Важно, что в 2019 году Министерство экономического развития РФ расширило список приоритетных отраслей и поэтому ещё больше компаний Сибири смогут получить льготный кредит.
Расширенный список включает в себя:
Полные условия кредитования можно уточнить в офисах Банка «Левобережный» и по телефону 8-800-3333-555.
*Программа разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764).
Фото: пресс-служба банка
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