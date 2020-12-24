Несколько вагонов сошли в Алтайском крае при неудачном маневре

Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту схода 5 железнодорожных вагонов на ст. Алтайская Западно-Сибирской железной дороги (по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в пресс-службе ведомства.

— Предварительно установлено, что 23 декабря 2020 года около 19 часов 25 минут местного времени на 1 пути парка «А» ст. Алтайская Западно-Сибирской железной дороги при проведении маневровых работ, по формированию поезда, произошел сход 5 порожних грузовых вагонов без их опрокидывания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен.

В настоящее время Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: предоставлено пресс-службой Западно-Сибирского СУТ СК России