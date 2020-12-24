Инвестиционный налоговый вычет получили 20 новосибирских компаний

В конце 2017 года были приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, появилась статья 286.1 «Инвестиционный налоговый вычет» по налогу на прибыль, напомнили в пресс-службе Новосибирской городской ТПП. Президент МАРП Сергей Карпекин отметил, что бизнесу данный инструмент показался интересным.

— НГТПП и МАРП включились в работу по обсуждению и сформулировали свои предложения в региональный закон. В 2019 году предложения бизнеса были услышаны и внесены поправки в региональный закон № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», где появилась ст.6.2.2. «Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций», — отметил он.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников подтвердил, что инструмент заработал и востребован компаниями-инвесторами.

— За 2019 год 9 компаний воспользовались этим инструментов и получили 287 млн рублей. В 2020 году за первое полугодие налоговым вычетом воспользовались уже 11 компаний и вернули 180 млн рублей. С учётом того, что из федерального бюджета нам обещают возмещение 2/3 выпадающих доходов от инвестиционного налогового вычета. Есть перспектива по расширению этого инструмента, — сказал министр.

Он напомнил, что сегодня инструмент работает только для обрабатывающей промышленности, остальные этим инструментом пока пользоваться не могут. Поэтому было принято решение опробовать данный инструмент в других сферах, а именно: транспорт и логистика; переработка вторсырья и коммунальная инфраструктура (что будет способствовать инвестициям в коммунальную сферу и сдерживать рост тарифов); научная деятельность и, в частности, биотех и биофарм (пока не могут воспользоваться вычетом, т.к. по ОКВЭД относятся к научной деятельности, в рамках проекта Академгородок 2.0). Сфера индустриальных парков и, в целом, промышленное строительство.

— Для реализации расширения сфер применения инвестиционного налогового вычета необходимо обращение от бизнес-сообщества и обоснование бюджетной эффективности, — говорят специалисты.

Министр предложил рассмотреть включение в перечень отраслей инфраструктуру коммунальных сетей и систему дорожного устройства, а также сферу образования. Принято решение о подготовке предложений губернатору Новосибирской области от лица делового сообщества по расширению сфер применения инвестиционного налогового вычета, а также по запуску процедуры внесения изменений в региональный закон.

Фото предоставлено НГТПП