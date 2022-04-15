Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Мастер-подолог санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Наталья Дудченко в разговоре с корреспондентом Infopro54 сразу предупреждает, что в России для специалиста, который занимается изучением заболеваний стоп и их лечением, медицинское образование не обязательно, но они обязательно работают в связке с узкопрофильными врачами: хирургами, дерматологами, микологами. В зависимости от тяжести выявленного у пациента заболевания.

— Специалист-подолог проводит первичную обработку стопы, берет пробы на анализ, выявляет наличие заболевания, патологии (мозоли, трещины, натоптыши, бородавки, грибок стопы или ногтя) и после этого при необходимости к работе подключается профильный врач, — говорит Наталья Дудченко. — Я, как мастер, провожу косметическую процедуру с использованием некоторых инструментов. Например, коррекцию вросшего ногтя. Там, где нужно хирургическое вмешательство, — работает хирург.

По словам собеседника редакции, тема заболеваний стоп сегодня актуальна для самых разных категорий населения. Например, подростки часто неправильно подстригают ногти, и это приводит к врастанию ногтевых пластин. Не меньше проблем с вросшим ногтем у детей, которые активно занимаются спортом: футболом и легкой атлетикой.

— При движении пальцы упираются в стопу, идет сильное давление на большой палец — и мы получаем вросший ноготь. Проблема решается с помощью корректирующих систем, которые устанавливаются на палец, но иногда требуется вмешательство хирурга, — говорит мастер-подолог.

У людей среднего возраста самая актуальная тема — заболевания стопы, связанные с натоптышами.

— Девчонки ходят на каблуках, в неудобной и неправильной обуви. В результате у них около пальчиков деформируются суставы, под ними образуются натоптыши, стержневые мозоли в виде горошин. Либо пальчик заходит на пальчик. Это не только эстетически некрасиво, но и влияет на качество жизни, так как ходить с такими наростами довольно больно, — поясняет Наталья Дудченко.

Для людей пожилого возраста больная тема — трещины на стопах. Часто это происходит при заболевании сахарным диабетом.

— При сахарном диабете нервные окончания на стопах искажены, работают неправильно и не подают необходимые импульсы, то есть человек не чувствует боли. У диабетиков это может привести к попаданию в трещины грязи, нагноению ран и гангрене, — комментирует мастер-подолог. — Плюс для всех возрастных категорий сегодня актуальна проблема с микозами ногтей и стоп. К распространению этого вида заболевания приводит ослабленный иммунитет, посещение общественных бань, саун и бассейнов, ношение неправильной обуви, несоблюдение личной гигиены по уходу за ногами. Грибок всегда растет во влажной среде.

По ее словам, чтобы избежать всех названных проблем достаточно раз в два месяца делать педикюр. Для людей с проблемными стопами или ногтями нужно показываться раз в месяц подологу.

— Самостоятельно снимать со стопы ороговевшую кожу с помощью пемзы и прочих инструментов не стоит. Вы можете повредить ножки еще больше. Лучше, чтобы эту работу первый раз выполнил мастер. Он же даст рекомендации по дальнейшему уходу за стопами, которые можно уже будет выполнять на дому. При выявлении заболевания подолог подготовит ногти или стопы для последующего лечения у дерматолога или хирурга, — рекомендует Наталья Дудченко. — В санатории «Парус», к примеру, можно пройти лечение с помощью специальных разгрузочных средств, а также лечение мозолей, натоптышей, бородавок и пр. высокоточным лазером. Практика показывает, что у него высокая эффективность.

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