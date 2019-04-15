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«НЕВАТОМ» осваивает рынок Таджикистана

Компании заключила первую экспортную сделку с прохождением процедуры таможенного декларирования.
  • 15/04/2019, 11:20
«НЕВАТОМ» осваивает рынок Таджикистана

«НЕВАТОМ» (торговая марка ООО «ЛИССИБ») успешно закрыла сделку с иностранной компанией и осуществила поставку вентиляционного оборудования для Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗ), сообщили в пресс-службе компании.

— Для нас сделка такого уровня — первый опыт. Мы рады, что нам удалось удовлетворить все требования настолько крупного заказчика. Вдобавок мы получили опыт в оформлении документов и изучили процедуры поставки в страны, не входящие в таможенный союз ЕАЭС, — прокомментировала завершение сделки Валентина Логунова, руководитель региональных продаж компании НЕВАТОМ.

Отмечается, что компания «НЕВАТОМ» давно изучает потенциал и особенности рынков стран, не входящих в таможенный союз, и завершенная сделка — первый шаг в сторону регулярных поставок продукции в Центральную Азию.

На данный момент «НЕВАТОМ» имеет 17 представительств по всей России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока — и регулярно поставляет вентиляционное оборудование в страны СНГ (Казахстан, Республика Беларусь и т. д.). В числе самых известных объектов, где стоят новосибирские приточно-вытяжные установки Neiva, Salair и Alatau, — монумент «Байтерек» в Астане, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкеpа СО РАН, многофункциональный центр MedPark и крупнейшая новосибирская школа (рассчитана на 1250 мест, построена в микрорайоне Весенний). Один из крупнейших заказов, который выполнила компания «НЕВАТОМ», — поставка вентиляционного оборудования космодрому «Восточный».

Компания «НЕВАТОМ» (ООО «ЛИССИБ») была основана 2002 году. Изначально компания занималась только продажей российского вентиляционного оборудования, однако начиная с 2006 года открыла собственное производство в Новосибирске и вышла на рынок под брендом «НЕВАТОМ». В числе первых произведенных продуктов — воздуховоды, фасонные элементы и детали систем вентиляции. В 2012 году ООО «ЛИССИБ» приобрела собственную производственную площадку с площадью 8,7 тыс м2 и наладила выпуск высокотехнологичного оборудования — рекуператоров, нагревателей и охладителей для вентиляционных систем; противопожарного оборудования, систем автоматики и приточно-вытяжных установок. Сейчас компания поставляет полный комплекс продукции для систем общеобменной и противопожарной вентиляции. В числе клиентов — заводы, торговые центры, детские сады, музеи, развлекательные и спортивные клубы по всей России и в странах СНГ. Мощности производства в Новосибирске — 1000 м2 спирально-навивных воздуховодов в час; 3000 м2 прямоугольных воздуховодов в час, 25000 м2 вентиляционных изделий в неделю. Всего компания поставляет свыше 2000 наименований вентиляционной продукции.

Фото: предоставлено компанией

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