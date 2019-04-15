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Завод «Экран» увеличил производство облегченной бутылки в 1,5 раза

Чистая прибыль предприятия в 2018 году составила 115 млн рублей.
  • 15/04/2019, 11:30
Завод «Экран» увеличил производство облегченной бутылки в 1,5 раза

В 2018 году с конвейеров сошло 470 млн единиц стеклотары, что на 2% больше, чем в 2017-ом (460 млн). За счет ввода четвертой линии NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание, позволяет уменьшить вес изделия с 360 до 285 г) на стекловаренной печи №2, производство облегченной бутылки выросло в 1,5 раза – со 133,5 млн до 201,7 млн штук: теперь на долю такой тары приходится 43% в общем объеме выпуска, тогда как годом ранее 30%, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— В стекольных комплексах продолжают работать над сокращением себестоимости продукции и параллельно совершенствуют ее потребительские характеристики. Впервые в отрасли здесь ввели в промышленную эксплуатацию технологию нанесения на стеклотару упрочняющего покрытия, которое содержит одностенные углеродные нанотрубки. Использование нанопокрытия влияет на снижение веса стеклоизделий (в прошлом году средний вес одной бутылки снизился на 5%), что позволят использовать меньше материальных ресурсов для изготовления того же количества тары, — рассказали в пресс-службе.

По словам генерального директора АО «Завод «Экран» Константина Корсуня, доля предприятия на целевом рынке (в Сибири и на Дальнем Востоке) в течение 2018 года расширилась с 35,7% до 41,2%, причем отгрузки пивной бутылки увеличились на 31%.

Выручка сложилась на уровне 2,77 млрд рублей (+4%), против с 2,65 млрд в 2018 году. Значение EBITDA опустилось на 1,6% – до 529 млн рублей. За год сработали без убытка и получили чистую прибыль в размере 115 млн рублей.

Все эти результаты стали возможны несмотря на продолжительные остановки стекловаренных печей. Напомним, летом 2018 года за 50 дней провели реконструкцию печи №4, объем инвестиций в рамках проекта составил 500 млн рублей. Кроме того, в четвертом квартале был выполнен промежуточный противоаварийный ремонт «пятой» печи, длившийся 39 дней. На эти цели направили 50 млн рублей. Дооснащение печи №2 потребовало 26 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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