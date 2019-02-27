 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Незаконное потребление – причина отключений электроснабжения

  • 27/02/2019, 10:08
В конце 2018 года участились обращения жителей села Толмачёво Новосибирского района по поводу перерывов энергоснабжения.

Незаконное потребление – причина отключений электроснабженияПри этом за последний год на электрических сетях села была проведена масштабная реконструкция — АО «РЭС» построили новую воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, заменили трансформаторы на большую мощность, а также полностью заменили одну комплектную трансформаторную подстанцию. И это далеко не полный перечень работ, то есть сети отвечают самым современным требованиям и могут обеспечить соответствующее качество электроэнергии.

По каждому обращению специалисты АО «РЭС» провели тщательное разбирательство для определения причин аварийных отключений и выяснили, что массовые срабатывания коммутационных аппаратов произошли в результате превышения допустимой нагрузки.

Причина этого – банальное воровство. Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, а недобросовестные граждане, которые незаконно потребляют электроэнергию посредством скрытой проводки или самовольного подключения к сети, как правило, ни в чем себе не отказывают и используют всевозможные электроприборы. Например, вместо официально оформленной мощности в 300 кВт энерговор может на самом деле потреблять в 10 раз больше. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу. Тем более, в холодное время года, когда массово используются мощные электрообогреватели.

Проведя подробный анализ потребления электроэнергии, специалисты АО «РЭС» установили, что почти половина отпускаемой с подстанций электрической энергии в село Толмачево как будто «растворяется в тумане» – потери электрической энергии в данном районе превысили 50% и составили более 3 млн кВт*ч за 2018 год. Этого количества хватило бы на месяц электроснабжения целого района города Новосибирска.

В итоге, фактическая потребляемая электрическая мощность объектов села Толмачёво значительно превысила расчетную, что и вызывало срабатывание автоматики контроля нагрузки. То есть причиной аварийных отключений стали действия недобросовестных потребителей, проживающих по соседству, а не техническое состояние электрических сетей!

Многочисленные рейды, проводимые сотрудниками Общества с целью выявления хищений электроэнергии, не всегда дают результат, так как многие потребители не допускают проверяющих к приборам учета. И тогда остается только один выход – установка системы автоматизированного контроля потребления электроэнергии, которая позволит исключить факты энерговоровства.

Получается, что энергетики вынуждены вкладывать значительные денежные средства не в развитие сетевого хозяйства и повышения качества электроснабжения, а в обнаружение и пресечение хищений электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время или при похолодании), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото: пресс-служба «АО РЭС»

Популярное с сайта

«СКТБ Катализатор» вышел на инвестсовет с инжиниринговым центром

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

26/02/2019, 19:27
Компания вынесла на обсуждение предложение о создании в Новосибирске национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов.
S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

26/02/2019, 17:52
Полеты будут выполняться еженедельно по средам.
Общественники дополняют список требований к будущему мэру Новосибирска

Список требований к будущему мэру Новосибирска пополняется

26/02/2019, 17:28
Внимание к градостроительной политике, малому бизнесу и открытость во взаимоотношениях с общественностью.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

Прокуратура предотвратила отключение тепла в Тогучинском районе

27/02/2019, 11:48

Жена новосибирского бизнесмена приобрела МФО в Нижегородской области

27/02/2019, 11:21

Город выделит 185 млн рублей на модернизацию 10 трамваев

27/02/2019, 11:06

АИР привлек в регион более 4,8 млрд рублей инвестиций

26/02/2019, 21:01

В Мошково создают промышленно-логистический парк

26/02/2019, 20:54

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

26/02/2019, 19:27

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми

26/02/2019, 17:52

Список требований к будущему мэру Новосибирска пополняется

26/02/2019, 17:28

Жаркая Паназия. Теплые цены

26/02/2019, 15:49

До 25% продукции завода «Искра» покупают зарубежные компании

26/02/2019, 15:45

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска