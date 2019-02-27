Незаконное потребление – причина отключений электроснабжения

При этом за последний год на электрических сетях села была проведена масштабная реконструкция — АО «РЭС» построили новую воздушную линию электропередачи 0,4 кВ, заменили трансформаторы на большую мощность, а также полностью заменили одну комплектную трансформаторную подстанцию. И это далеко не полный перечень работ, то есть сети отвечают самым современным требованиям и могут обеспечить соответствующее качество электроэнергии.

По каждому обращению специалисты АО «РЭС» провели тщательное разбирательство для определения причин аварийных отключений и выяснили, что массовые срабатывания коммутационных аппаратов произошли в результате превышения допустимой нагрузки.

Причина этого – банальное воровство. Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, а недобросовестные граждане, которые незаконно потребляют электроэнергию посредством скрытой проводки или самовольного подключения к сети, как правило, ни в чем себе не отказывают и используют всевозможные электроприборы. Например, вместо официально оформленной мощности в 300 кВт энерговор может на самом деле потреблять в 10 раз больше. Несколько таких «экономных» потребителей могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу. Тем более, в холодное время года, когда массово используются мощные электрообогреватели.

Проведя подробный анализ потребления электроэнергии, специалисты АО «РЭС» установили, что почти половина отпускаемой с подстанций электрической энергии в село Толмачево как будто «растворяется в тумане» – потери электрической энергии в данном районе превысили 50% и составили более 3 млн кВт*ч за 2018 год. Этого количества хватило бы на месяц электроснабжения целого района города Новосибирска.

В итоге, фактическая потребляемая электрическая мощность объектов села Толмачёво значительно превысила расчетную, что и вызывало срабатывание автоматики контроля нагрузки. То есть причиной аварийных отключений стали действия недобросовестных потребителей, проживающих по соседству, а не техническое состояние электрических сетей!

Многочисленные рейды, проводимые сотрудниками Общества с целью выявления хищений электроэнергии, не всегда дают результат, так как многие потребители не допускают проверяющих к приборам учета. И тогда остается только один выход – установка системы автоматизированного контроля потребления электроэнергии, которая позволит исключить факты энерговоровства.

Получается, что энергетики вынуждены вкладывать значительные денежные средства не в развитие сетевого хозяйства и повышения качества электроснабжения, а в обнаружение и пресечение хищений электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время или при похолодании), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправьте простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото: пресс-служба «АО РЭС»