АИР привлек в регион более 4,8 млрд рублей инвестиций

В минувшем году ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) привлекло на территорию региона 4,8 млрд рублей инвестиций. Основными точками притяжения для новых инвесторов являются специализированные инвестиционные площадки. Об этом на заседании совета по инвестициям Новосибирской области сообщил директор департамента по корпоративному управлению АИР Вячеслав Родионов.

— За 2018 год агентство подписало 4 инвестсоглашения о реализации на территории ПЛП инвестпроектов на общую сумму 3 млрд рублей. Одобрено 5 новых проектов в ТОСЭР «Линево» с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей,— пояснил Родионов.

По итогам 2018 года на территории ПЛП работало 18 компаний-резидентов и три пользователя инфраструктуры парка. В 2018 году они вложили в свои объекты 2,8 млрд рублей инвестиций, создали 32 рабочих места, заплатили в федеральный бюджет 478 млн рублей налогов, в региональный — 460 млн. При этом в 2018 году статус резидента ПЛП получили 6 новых компаний: ООО «ИЭК НСК» (инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей), ООО «РЦ «Новосибирск» (1,3 млрд), Центр обработки данных (1,6 млрд), МФЦ (300 млн), логистический комплекс (155 млн), ООО «ТКВ» (45 млн).

В 2018 году АИР курировал деятельность 8 парков в регионе: ПЛП «Восточный», Биотехнопарк Кольцово, Агроиндустриальный парк «Искитимский», ПСК ООО «Лебедянский», инвестпроект «Верх-Тулинский», «Сибирский научно-производственный технопарк», ПАО «НЗХК», ПЛП «Мошковский», а также оказывал содействие частным индустриальным паркам.

По словам Родионова, по итогам 2018 года АИР перевыполнил все установленные для агентства целевые показатели. К задачам, поставленным перед агентством на 2019 год, он отнес привлечение федеральных средств для софинансирования расходов на создание объектов инфраструктуры в моногороде Линево, а также продолжение работы по присвоению статуса ТОСЭР поселку Горный. Замдиректора АИР подчеркнул, что соответствующее решение со стороны правительства РФ ожидается в ближайший месяц. К концу 2019 года поставлена задача вывести на безубыточность проект Биотехнопарка Кольцово.

Губернатор области Андрей Травников поинтересовался, какие из заявленных АИР проектов, в 2019 году агентство планирует вывести на стадию реализации и подписания конкретного соглашения, с подтверждением намерений инвестора выйти на площадку.

По словам Родионова, точно будет реализован проект по созданию круглогодичного образовательного комплекса для детей. Также будет упаковано соглашение по развитию рынка фермерской продукции, где основным оператором является «Росагромаркет». В Чулымском районе уже началась реализация соглашения по созданию в районах области малых предприятий по переработке молока и мяса.

Травников предложил отразить эту информацию в протоколе — и по итогам 2019 года заслушать отчет АИР о реализации проектов, в которых агентство «видит перспективу».

После доклада министра экономического развития Ольги Молчановой о результатах реализации концепции парковой политики Новосибирской области вновь встал вопрос о ситуации в Биотехнопарке. Травников поинтересовался — почему «не бьются» сроки выхода проекта на самоокупаемость. По словам министра экономического развития, УК парка сможет добиться этих показателей только в 2021 году, после получения субсидий из областного бюджета. Первый замгубернатора Владимир Знатков заявил, что данные АИР были правильными и на безубыточность УК выйдет в середине 2020 года.

Травников потребовал зафиксировать эти слова в протоколе инвестсовета и отметил, что если АИР не добьется вывода УК Биотехнопарка на безубыточность, то оно не справилось со своей задачей. При этом губернатор предложил детально обсудить эту тему на рабочем совещании.

— Конечно, нужны дополнительные решения для выведения Биотехнопарка из кризиса. Задача непростая, и решение должно быть комплексное. Если есть необходимость смены руководителя, то это нужно делать. Но в данной ситуации нужно помнить, что «при увольнении сантехника должен быть тот, кто станет чинить трубы». Я готов провести совещание, если будет предложение по «сантехнику и трубам»,— заявил губернатор.

В целом по итогам обсуждения участники совещания отметили, что юридически и организационно форма АО для институтов развития типа Биотехнопарк, ПЛП, АИР выбрана неудачно. С похожей проблемой столкнулись уже многие территории, которые работают в этом направлении. По закону АО обязаны выйти в прибыль по результатам своей деятельности, хотя бы номинально. Руководитель группы по разработке инвестстандарта Новосибирской области Александр Кычаков предложил продумать, как скорректировать эту ситуации при создании новых и действующих форм поддержки.

Фото пресс-службы правительства