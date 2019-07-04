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НГАУ выпустил первых биотехнологов

  • 04/07/2019, 16:30
Студенты успешно защитили магистерские диссертации.

НГАУ выпустил первых биотехнологовПервый набор обучающихся по направлению подготовки Биотехнология (профиль Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и пищевой промышленности) Новосибирского ГАУ успешно защитил магистерские диссертации, сообщили в пресс-службе университета.

Члены государственной аттестационной комиссии отметили, что тематика магистерских диссертаций отражает современные направления в области исследований, получения и применения ферментов, микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации.

Фото: пресс-служба НГАУ

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