НГАУ выпустил первых биотехнологов

Первый набор обучающихся по направлению подготовки Биотехнология (профиль Биотехнология препаратов для сельского хозяйства и пищевой промышленности) Новосибирского ГАУ успешно защитил магистерские диссертации, сообщили в пресс-службе университета.

Члены государственной аттестационной комиссии отметили, что тематика магистерских диссертаций отражает современные направления в области исследований, получения и применения ферментов, микроорганизмов, клеточных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации.

Фото: пресс-служба НГАУ