Менеджер крупной логистической компании предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Заместитель прокурора Кировского района г. Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего менеджера транспортного отдела АО «АРПИ Сибирь». 54-летний местный житель обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ и пп. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере, с вымогательством предмета подкупа), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый выполнял управленческие функции в коммерческой организации, занимающейся распространением печатной продукции и информации, а также доставкой попутного груза в другие регионы.

— С апреля 2017 года по ноябрь 2018 года злоумышленник получил от 12 предпринимателей и представителей малого бизнеса более 2,8 млн. рублей за совершение в их интересах действий, входящих в его служебные полномочия. Предприниматели перечисляли деньги на открытый им в банке расчетный счет за т.н. «услуги» — предоставление от общества постоянных заказов на перевозку грузов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприниматели должны были оплатить от 5% до 20% от суммы с каждого оплаченного обществом заказа. Контрагенты, осознавая, что могут понести финансовые потери и упущенную выгоду, вынуждены были отвечать согласием.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кировский районный суд г. Новосибирска.

Фото: Ростислав Нетисов