НГТУ НЭТИ начал строительство экспериментально-технологического центра для инноваторов

На территории НГТУ НЭТИ началось строительство собственного экспериментально-технологического центра для проведения научных исследований мирового уровня и отработки создаваемых сотрудниками университета новых технологий. Руководство университета ожидает, реализовав проект, получить увеличение доходов вуза от научных исследований почти в два раза — до 700 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что реконструкция одного из корпусов университета под центр началась на территории кампуса НГТУ НЭТИ в начале декабря 2019. Центр создается на базе неиспользуемого здания по адресу пр. Маркса, 20, корпус 5а, которое было построено в 1985 году для вычислительного центра университета. По понятным причинам ЭВМ советского производства морально устарела и была ликвидирована, а здание перепрофилировано для выполнения опытно-конструкторских работ. В 2019 году руководство вуза предложило провести модернизацию корпуса под создание современных исследовательских лабораторий мирового уровня, и Минобрнауки поддержало проект.

— Благодаря модернизации здание «раздастся» ввысь — с двух до пяти этажей — и вширь — с 2 600 до 4 000 кв. м. Введение новых площадей позволит некоторым лабораториям, в настоящее время работающим в не слишком приспособленных помещениях, разместить современное исследовательское оборудование, существенно разгрузятся лаборатории и научные центры и появится задел для дальнейшего развития научно-технологической деятельности университета, — рассказали в пресс-службе.

В технологическом центре планируется размещение современного вычислительного центра, лаборатории квантовой криогенной электроники, лаборатории Института силовой электроники НГТУ НЭТИ, центра прототипирования, научно-образовательного центра «Нанотехнологии» и центра коллективного пользования. Кроме того, здесь же разместится лаборатория реставрации раритетных самолетов.

Проведение реконструкции и ввод в эксплуатацию здания экспериментально-производственного комплекса НГТУ НЭТИ позволит увеличить объемы заказов на научные исследования почти в два раза, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса, космической и авиационной техники.

Отмечается, что ориентировочная стоимость реконструкции корпуса с учетом дополнительных площадей составит порядка 230 млн рублей. Цена одного квадратного метра составит около 50 тыс. рублей, что соответствует оценочным нормам на реконструкцию и строительство зданий по Новосибирской области.

Оборудование для технологического центра будет приобретено за счет грантовых средств и собственных средств вуза, федеральному бюджету не придется тратиться на него. «Мы не будем включать в стоимость строительства монтаж научного оборудования. При последующем участии НГТУ НЭТИ в научных и прикладных конкурсах и грантах Минобрнауки России значительную долю финансирования составляют расходы на приобретение нового оборудования для проведения работ. Часть оборудования уже имеется — это наш технический задел по научно-исследовательским направлениям деятельности», — пояснил проректор НГТУ НЭТИ по научной работе Алексей Вострецов.

При строительстве технологического центра будут применены те же стилевые решения, что и в дизайне расположенной рядом Научной библиотеки им. Г.П. Лыщинского НГТУ НЭТИ. Строительство комплекса должно быть завершено до конца 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ