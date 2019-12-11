Эксперты назвали самые привлекательные города мира для программистов

Сервис развития карьеры в IT «Мой круг» сравнил зарплату разработчика среднего уровня в крупнейших столицах мира и городах-миллионниках России и подготовил рейтинг обеспеченности городов для программистов. Согласно рейтингу, в топ-5 городов попали канадский Ванкувер, два американских города Остин и Сиэтл, Киев и Минск. Новосибирск оказался на 14 месте после трех российских городов: Красноярска, Томска и Санкт-Петербурга.

Москва заняла 18 позицию. Так, индекс обеспеченности показывает, что в Ванкувере покупательная способность зарплаты в 1,7 раз выше, чем в Москве. При этом в Сингапуре — ниже на 20%, чем в столице России. На последнем месте в рейтинге — Стокгольм, где одни из самых высоких налогов в мире (порядка 80%) и высокий индекс стоимости жизни (в 3 раза дороже, чем в Москве).

— В рейтинге за Новосибирском оказались крупные мировые столицы: Гонконг, Хельсинки, Москва. Невысокие налоги и стоимость жизни относительно других городов мира делают города-миллионники России более привлекательными по соотношению доходов, — отмечают эксперты.

Рейтинг показывает, что при сравнении зарплат в разных странах и городах необходимом учитывать налоги и стоимость жизни. При этом рейтинг не стремится раскрыть всей глубины обширного понятия качества жизни, включающей в себя: экологию, медицинское обслуживание, безопасность, транспортную доступность, разнообразие городской среды, многообразие видов деятельности, путешествия и другое.

Данные по зарплатам были взяты из калькулятора зарплат: moikrug.ru (Россия), dou.ua (Киев), dev.by (Минск), glassdoor.com (остальные города). Для расчета стоимости жизни в городах мира взят индекс стоимости жизни и арендной платы сервис numbeo.com.

«Мой круг» — карьерный портал для специалистов в разработке, дизайне, менеджменте, веб-аналитике и других ИТ-специальностях.

Фото: ixabay.com, автор- Pexels