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НГТУ НЭТИ отремонтирует к МЧМ по хоккею фасады первого корпуса и общежитий

Средства на ремонт фасадов выделило Министерство науки и высшего образования России.
  • 16/06/2019, 10:30
НГТУ НЭТИ отремонтирует к МЧМ по хоккею фасады первого корпуса и общежитий

НГТУ НЭТИ начинает капитальный ремонт фасадов и крыши первого учебного корпуса университета. На этой неделе завершились обследования стен фасадов, в ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания, после чего появится проект работ. Сами работы, предположительно, начнутся в конце лета и должны быть завершены до конца текущего года. Всего будет отремонтировано около 18 тыс. квадратных метров фасада, точная площадь работ будет известна после окончания экспертизы. Также будут отремонтированы фасады первого и второго общежитий. Средства на ремонт фасадов выделило Министерство науки и высшего образования России, сообщили в пресс-службе университета.

— Мы должны привести в порядок наши главные фасады, которые выходят на проспект Маркса. Конечно, эти работы в том числе связаны с Молодежным чемпионатом мира по хоккею. В это время проспект Маркса станет одним из главных туристических маршрутов, а наш кампус — одной из главных площадок для студенческих событий. Мы должны сделать так, чтобы облик нашего университета как минимум не испортил этот большой праздник, — говорит ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Отмечается, что ремонт фасадов будет не единственным изменением облика университета, в мае 2019 года около стен четвертого корпуса вместо аварийных деревьев была высажена сосновая аллея, на фасаде второго корпуса появился огромный экран для показов кино под открытым небом, а 27 июля в НГТУ НЭТИ пройдет масштабный фестиваль граффити: молодые художники раскрасят более 400 квадратных метров стен университета.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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