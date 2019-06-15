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Банк «Открытие» выиграл конкурс АСВ по выплатам вкладчикам ООО КБ «Взаимодействие»

Предварительная дата начала выплат – 17 июня 2019 года.
  • 15/06/2019, 10:09
ПАО Банк «ФК Открытие»

ПАО Банк «ФК Открытие» победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие» — ООО КБ «Взаимодействие» (рег. № 1704, г. Новосибирск). «Открытие» стало единственным агентом по выплатам  в рамках данного страхового случая, наступившего 6 июня 2019 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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Выплаты вкладчикам ООО КБ «Взаимодействие» пройдут в г. Новосибирске. Предварительная дата начала выплат – 17 июня 2019 г.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 млн рублей.

Размер страховой ответственности Агентства по вкладам физических лиц ООО КБ «Взаимодействие» составляет 103,6 млн рублей, из которых 589 тысяч приходится на вклады малых предприятий.

Фото: пресс-служба банка

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