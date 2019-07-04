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НГТУ НЭТИ установил стипендии за высокие баллы ЕГЭ для решения задач НТИ

В зависимости от количества баллов ЕГЭ, первокурсники могут получать до 10 тысяч рублей.
  • 04/07/2019, 13:36
НГТУ НЭТИ установил стипендии за высокие баллы ЕГЭ для решения задач НТИ

НГТУ НЭТИ ввел новые стипендии для первокурсников, поступивших на бюджетные места, размер стипендии будет зависеть от баллов ЕГЭ. Приказ об установлении размера стипендий подписан ректором НГТУ НЭТИ Анатолием Батаевым, сообщили в пресс-службе университета.

При сумме баллов ЕГЭ от 255 баллов до 275 баллов за три предмета студент получит стипендию в 7500 рублей, тех, кто набрал больше 275 баллов, ждет самая высокая стипендия – 10 тысяч рублей. Остальные студенты будут получать базовую стипендию.

— НГТУ НЭТИ участвует в прорывных разработках в рамках Национальной технологической инициативы. У нас идут работы над технологиями для квантового компьютера, создаются инновационные материалы для медицины будущего, делаются революционные разработки для энергетики. Для реализации этих проектов нам нужны лучшие выпускники региона, — объяснил смысл нововведения ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Стипендию за высокие баллы ЕГЭ студент сможет получать и во втором семестре, если он вовремя и без троек сдал первую сессию с количеством оценок «отлично» больше 60%.

Согласно программе развития НГТУ НЭТИ как опорного вуза Новосибирской области, к 2021 году средний балл ЕГЭ студентов-бюджетников очной формы обучения должен составлять 75 баллов за один предмет, по результатам набора 2017 года этот показатель составлял 72,24 балла, по итогам набора 2018 года он вырос до 72,6 балла.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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