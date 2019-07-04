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Проект «Академгородок 2.0» представлен на Европейской конференции по рассеянию нейтронов

Она проходит в Санкт-Петербурге 3-4 июля.
  • 04/07/2019, 14:12
Проект «Академгородок 2.0» представлен на Европейской конференции по рассеянию нейтронов

Новосибирская область готова двукратно увеличить ресурсы территории под синхротрон в случае соответствующего решения на федеральном уровне. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников, представляя проект «Академгородок 2.0» на микросимпозиуме «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации», который проходит в Санкт-Петербурге 3-4 июля в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Андрея Травникова, проект «Академгородок 2.0» должен объединить научный потенциал и производственные мощности «лаврентьевского» Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска, Бердска. Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований стал центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». СКИФ — первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения.

Ключевыми партнерами нового источника синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях будут академические институты Российской Федерации и вузы страны. В центре коллективного пользования создадут экспериментальные станции двух новосибирских вузов — НГУ и Новосибирского государственного технического университета. НГУ уже начал подготовку молодых магистров профильных специальностей: по программам «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» и «Радиофизические методы исследований». Часть экспериментального времени готовы занять университеты Томска, Красноярска, Москвы, Калининграда.

О своем интересе к новому синхротрону и готовности пользоваться его исследовательскими мощностями заявили крупнейшие госкорпорации Росатом, Ростех, Роснано, Газпром, предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности.

— СКИФ создаст возможности для ученых и представителей промышленности из самых разных отраслей, городов и стран. Сроки очень жесткие, нужно сделать все в рамках реализации нацпроекта «Наука» до 2024 года. Правительством региона выделен земельный участок, наши ученые занимаются разработкой проектной документации. Уверен, что общими усилиями сибирских ученых, усилиями ученых Курчатовского института, других научных центров нашей страны мы сможем выполнить эту задачу в требуемые сроки, – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что «Академгородок 2.0» — это, в первую очередь, научная программа, которая содержит 31 исследовательский и внедренческий проект.

— Также это и план гармоничного развития территории. Мы сформировали целый комплекс инфраструктурных проектов для территории внутри и вокруг Новосибирского научного центра и его пояса внедрения общей площадью около 12 тысяч гектаров, — сообщил губернатор. — А это еще 67 проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, социальной сферы и энергетики. Например, в проект развития ННЦ входит строительство объектов образования, здравоохранения, культуры. В настоящее время идёт разработка нормативных документов для проведения единой градостроительной политики на всей этой территории. До их вступления в силу введён мораторий на выделение земельных участков, зарезервированных под размещение проектов «Академгородка 2.0».

Также глава области отметил, что в случае принятия решения Советом по синхротронным исследованиям РФ о повышении параметров СКИФ, регион готов двукратно увеличить ресурсы территории под этот проект, с перспективой предоставления территории для дальнейшего развития.

— Мы также создаем здесь резервы территории и инженерной инфраструктуры для будущего долгосрочного развития Новосибирского научного центра, – отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил организаторов форума, в первую очередь, президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука, за предоставление возможности рассказать о проекте развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» на масштабной экспертной площадке.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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