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НГТУ стал третьим вузом в Сибири по набору студентов

В прошлом году в вуз зачислили 3116 студентов.
  • 14/01/2019, 13:00
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Новосибирский государственный технический университет стал третьим среди вузов Сибири по набору студентов в 2018 году. Об этом говорят результаты мониторинга качества приема в российские вузы, который провели Высшая школа экономики и Яндекс при участии Минобрнауки России и Рособрнадзора в конце 2018 года. Всего, по данным мониторинга, в прошлом году в НГТУ зачислили 3116 студентов, сообщили в пресс-службе университета.

Первое место среди вузов Сибири в мониторинге занял Сибирский федеральный университет, второе – Тюменский государственный университет, НГТУ на третьем месте.

Отмечается, что среди российских вузов НГТУ занял 22 место. Лидеры рейтинга – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (Москва), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Отмечается, что в конце прошлого года министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков и ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов представили полный вариант исследования итогов приемной кампании в российские вузы 2018 года, включая «платных» студентов, филиалы и негосударственные вузы. Последние две категории вошли в мониторинг впервые, что позволило получить полную картину ключевого сегмента российского высшего образования.

Мониторинг традиционно является ключевым ориентиром при выборе абитуриентами вуза и образовательной программы, так как это наиболее простой и в то же время комплексной показатель репутации и востребованности вуза в целом и конкретной образовательной программы. Результаты мониторинга позволяют выявить тенденции в поступлении сразу в нескольких разрезах: по регионам, по направлениям подготовки, по соотношению стоимости программ и качества их абитуриентов.

Фото: пресс-служба НГТУ

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