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Количество дефектов, устраненных новосибирскими энергетиками на теплосетях, выросло на 8 %

В Новосибирске 62% труб старше 25 лет.
  • 14/01/2019, 13:05
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За 2018 год энергетики устранили 3716 дефектов на теплосетях Новосибирска, из них на магистральных сетях — 900 повреждений и на внутриквартальных – 2816.  Это на 8% больше, чем в 2017 году: тогда выявленных повреждений было немногим более 3400. Повреждаемость теплосетей в Новосибирске к концу 2018 года достигла уровня 114 дефектов на каждые 100 км, сообщили в пресс-службе СГК.

С начала отопительного сезона 2018-2019 специалисты Сибирской генерирующей компании устранили более 1200 дефектов. 21% повреждений приходится на магистральные трубы (диаметр – от 300 до 1000 мм). Для сравнения, в 2017 году лишь 14% дефектов, выявленных в сентябре-декабре, приходились на магистральные трубопроводы. Соответственно, возросло и количество отключенных от тепла потребителей в сентябре-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Устранение дефектов шло в максимально оперативные сроки: на устранение повреждения и возобновление теплоснабжения в среднем уходило от 3,5 до 12 часов.

В СГК отметили, что в 2017 году (с 18.09.17 по 31.12.17) всего выявлено 1109 дефектов, на магистральных сетях — 149, на внутриквартальных — 960. В 2018 году (с 19.09.18 по 31.12.18) всего — 1331 дефект, на магистральных сетях — 283,  на внутриквартальных —1048.

— Особенно активное устранение дефектов в ОЗП энергетики вели в период относительно высоких температур (без морозов): такая погода позволяет специалистам теплосетевого подразделения СГК в максимально короткие сроки проводить ремонт выявленных повреждений и минимизировать влияние отключений на комфорт потребителей, — говорят в компании.

После проведения ремонта специалисты теплотранспортного подразделения СГК отслеживают температуру и давление горячей воды на входе в дома для своевременного реагирования в сложных ситуациях – чтобы оказать содействие управляющим организациям  при возникновении проблем с подачей тепла в домах.

Отмечается, что летом 2018 года энергетики СГК провели испытания теплосетей как на плотность и прочность, так и на температуру, в результате обнаружили более 850 дефектов.

— Выявить летом все дефекты технически невозможно: летом сеть не выходит на зимние параметры – температура окружающей среды намного выше, чем осенью и зимой, а внутри трубы испытание ведется либо давлением, либо температурой. Оба эти фактора сочетать нельзя из-за высокой опасности порывов и, как следствие, — угрозы здоровью людей. После начала отопительного сезона теплосеть подвергается воздействию одновременно давления и температуры, происходит расширение металла, что и вызывает возможные повреждения. Все это нельзя увидеть за непродолжительное время летних испытаний, — подчеркнули в СГК.

При этом гидравлические испытания – самый эффективный способ обнаружения потенциальных дефектов в межотопительный период. Такой метод позволяет охватить всю протяженность тепломагистралей Новосибирска.

— Степень изношенности  теплосетей растет. Мы работаем на упреждение: как только выявили дефект, который может повлиять на надежность теплоснабжения потребителей, — стараемся его устранить. По сравнению с прошлым годом повреждения переместились в зону магистральных сетей — сказывается проблема недоремонтов, которые в последние годы на магистральных тепловых сетях проводились не в тех объемах, которые должны были быть. Выход из ситуации — привлечение в отрасль инвестиций и проведение масштабных ремонтов теплосетей. Мы разработали соответствующую программу и предложили ее городу, — отметил директор СГК в Новосибирске, Андрей Колмаков.

Фото: пресс-служба СГК

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