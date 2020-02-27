НГУ получит 875 млн рублей на повышение конкурентоспособности

Правительство РФ распределило субсидии между российскими вузами на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Образование». Максимальную субсидию – 875 млн рублей – получит Новосибирский государственный университет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Университет является одним из флагманов системы образования, и дополнительное финансирование открывает широкие возможности. В частности, для решения задач национального проекта «Образование» – поддержка талантливых педагогов, подготовка высококвалифицированных кадров. Также это позволит усилить работу в рамках международных мегапроектов, — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Как указано в тексте документа, распоряжением Правительства РФ было утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов страны. –Так, МФТИ, НГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ, ТГУ и Университет ИТМО получат по 875,78 млн рублей; КФУ, РУДН, Сеченовский Университет, СПбПУ, ТПУ, ТюмГУ, УрФУ – по 437,89 млн рублей, а БФУ им. И. Канта, ДВФУ, Самарский университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СФУ, Университет Лобачевского, ЮУрГУ – по 125,11 млн рублей

Цель – повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Согласно документу, средства в размере 10,07 млрд рублей распределяются между 21 российским вузом-участником проекта «5-100».

Фото редакции