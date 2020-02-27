Бизнесу мешают налоговое неравенство и давление силовиков

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин уже неоднократно озвучивал проблемы, которые влияют на деловой климат в Новосибирской области: приводят к снижению предпринимательской инициативы, созидательной энергии, а также степени готовности бизнеса идти на предпринимательский риск. Он приводил пример, что в регионе используются не все средства господдержки, генерируется мало новых проектов, снижается количество компаний малого и среднего бизнеса, отсутствует инвестиционный рост. В очередной раз Карпекин озвучил список причин, оказывающих влияние на бизнес региона, на встрече руководителей новосибирских предприятий с губернатором Андреем Травниковым. Часть из них глава региона прокомментировал публично, на часть пообещал ответить на закрытой части совещания, с которой журналистов попросили удалиться.

Низкая рентабельность

По словам Сергея Карпекина, промпредприятия региона сегодня работают на грани рентабельности — 4-5%. Это одна из главных причин ухудшения делового климата в регионе.

— Ситуация обусловлена объективными обстоятельствами: балансом платежеспособного спроса и затрат на производительность труда. При такой рентабельности мы вряд ли добьемся запланированного в ВРП увеличения инвестиций — до 25%. Этого показателя можно будет достичь только при увеличении рентабельности до 15-20%, — говорит он.

Андрей Травников признал, что предпринимательская активность в Новосибирской области ниже, чем хотелось бы, но при этом призвал представителей МАРП не применять цифры статистики без аналитики.

При этом он отметил, что один из показателей низкой предпринимательской активности в регионе — ситуация с реализацией программы реиндустриализации экономики. В прошлом году регион с большим трудом подобрал проекты, которые заслуживали рассмотрения на рабочей группе в сентябре.

— Понимая ситуацию, я был вынужден предложить федеральному агентству расширить географию проекта и рассматривать инициативы не только новосибирских, но и других предприятий. Я попросил бы МАРП обратить на это внимание, — добавил Травников. — Основные критерии нашей программы реиндустриализации — не просто проекты, направленные на обновление оборудования и создание новых производств, но и на формулирование проблем, сдерживающих развитие целой отрасли. На примере наших предприятий мы могли бы их поднять и решить.

Пресс монополий

По-прежнему актуальной для новосибирского бизнеса остается проблема давления на МСП со стороны естественных монополий и крупных корпораций.

— Ничего кардинально в этой сфере не меняется. Они во многом формируют цены на основные материальные ресурсные позиции, которые могут расти на 25-50%, несмотря на то, что инфляция достаточно низкая, — констатирует Сергей Карпекин.

Андрей Травников заявил, что, по его оценкам, последние два года регион делал все от него зависящее для обеспечения последовательной тарифной политики. За исключением споров с ФАС по тарифным решениям для населения по теплоснабжению — все остальные решения по тарифам принимались без резких движений, без ущемления интересов бизнеса.

Глава региона попросил промышленников сформулировать: какое давление на них оказывают монополии на региональном уровне, чтобы оценить возможность решения этих вопросов в рамках полномочий субъекта федерации.

Налоговое неравенство

Сергей Карпекин также отметил: благодаря тотальной цифровизации произошли серьезные изменения в налоговой сфере, но пока они коснулись не всех компаний. Какой-то бизнес уточнил свои налоговые обязательства, а кто-то — еще нет. В результате сегодня у предприятий, работающих в одной отрасли, налоговая нагрузка может различаться в десятки раз, что сказывается на их конкурентоспособности.

— До одного налоговый каток уже докатился, и у него налоговая нагрузка составляет 15%. До другого — нет, и у него 2%. Пока докатится, может пройти от года до трех лет, что в нынешних экономических условиях очень критично. Мы считаем ситуацию несправедливой и ведем работу с налоговыми органами, чтобы с помощью налоговых инструментов выравнивать налоговую нагрузку в отраслях, — говорит Карпекин.

При этом он отметил, что в области растет количество банкротств промышленных предприятий, инициируемых налоговыми органами. По оценкам экспертов МАРП, в большинстве случаев можно было использовать другие методы взыскания задолженности по налогам, при которых бизнес продолжал бы работать.

— Проблема перенеслась на 2020 год. В прошлом году мы запустили большое количество крупных проектов, том числе в рамках федеральных и региональных инициатив. Сегодня перед правительством региона стоит большая задача: в сложившихся условиях обеспечить их финансирование, чтобы не заморозить и не свернуть эти объекты, — предупредил Травников. — С одной стороны, я разделяю вашу позицию и требование к налоговым органам по равному подходу ко всем субъектам региональной экономики, чтобы ни у кого не получилось уйти «в тень» и снизить налоговую нагрузку. Но давайте честно признаем, что к сфере промышлености и индустрии это не очень относится. Эти проблемы, прежде всего, актуальны для строителей, ритейла и сферы услуг. В сфере индустрии все уже находятся в равных условиях, с точки зрения прозрачности, наличия активов, имущества, легализации и трудоустройства сотрудников.

Травников отметил: в регионе прослеживается явная тенденция по снижению налоговой отдачи. Он напомнил, что в прошлом году доходная часть областного бюджета не была выполнена, так как налоговики недобрали налогов на 4,5 млрд рублей, в основном по налогу на прибыль и НДФЛ. И это при том, что ситуация на рынке труда в регионе достаточно стабильна, а массовых сокращений не было.

В итоге проблему было решено вынести на обсуждение на площадке Новосибирского банковского клуба с участием представителей налоговой инспекции.

Силовое давление

Очень серьезной проблемой Сергей Карпекин назвал силовое давление на бизнес. По его словам, такие прецеденты в корне перечеркивают весь интерес граждан к предпринимательству, который государство пытается стимулировать с помощью программ господдержки.

— Для чего нужна демонстрация сил и запугивание там, где идет речь о налоговой проверке и работе с бумажками? Для чего по налоговому вопросу на пищевое предприятие («Сибирский гурман») приезжают два автобуса ОМОНа? Чтобы распространить во всех СМИ информацию о том, что на самом крупном пищевом предприятии области что-то не так и туда приехали силовые структуры? Нам кажется, эти маски-шоу нужно переосмыслить, — заявил он.

Кроме того, Карпекин отметил, что в последнее время серьезно обостряется ситуация с силовым давлением на бизнес по гособоронзаказу.

— Для предприятий, работающих в этой сфере, деятельность стала очень рискованной. В любой момент могут усомниться в твоих ценах, операциях, и реакция будет очень жесткая и, как правило, чрезмерная, — констатировал Карпекин.

По его словам, решение проблем с силовым воздействием может существенно изменить ситуацию с деловым климатом в регионе.

— Претензия относительно действий силовиков и правоохранительных сформулирована корректно. Иногда они возбуждают уголовные дела и привлекают бизнес к ответственности, нарушая законодательство, а их действия избыточны и зачастую приносят ущерб деловой репутации, влияют на финансовое положение отдельных предприятий, — прокомментировал Андрей Травников. — На эту тему у нас был серьезный разговор с коллегами из федеральных ведомств на площадке у полпреда. Мы, конечно, будем и дальше реагировать на подобные факты. Два года назад наш президент говорил в отношении борьбы с коррупцией, что эта борьба не должна превращаться в телевизионное шоу. Я поддерживаю эту позицию и жестко доношу до наших коллег в погонах.

Ситуацию с гособоронзаказом и муниципальным заказом представители МАРП и губернатор в присутствии СМИ обсуждать отказались.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области