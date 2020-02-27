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Бизнесу мешают налоговое неравенство и давление силовиков

На встрече с губернатором представители МАРП рассказали о том, что оказывает негативное влияние на деловой климат в Новосибирской области.
  • 27/02/2020, 14:34
Автор: Юлия Данилова
Бизнесу мешают налоговое неравенство и давление силовиков
«До одного налоговый каток уже докатился, и у него налоговая нагрузка составляет 15%. До другого — нет, и у него 2%».

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин уже неоднократно озвучивал проблемы, которые влияют на деловой климат в Новосибирской области: приводят к снижению предпринимательской инициативы, созидательной энергии, а также степени готовности бизнеса идти на предпринимательский риск. Он приводил пример, что в регионе используются не все средства господдержки, генерируется мало новых проектов, снижается количество компаний малого и среднего бизнеса, отсутствует инвестиционный рост. В очередной раз Карпекин озвучил список причин, оказывающих влияние на бизнес региона, на встрече руководителей новосибирских предприятий с губернатором Андреем Травниковым. Часть из них глава региона прокомментировал публично, на часть пообещал ответить на закрытой части совещания, с которой журналистов попросили удалиться.

Низкая рентабельность

По словам Сергея Карпекина, промпредприятия региона сегодня работают на грани рентабельности — 4-5%. Это одна из главных причин ухудшения делового климата в регионе.

— Ситуация обусловлена объективными обстоятельствами: балансом платежеспособного спроса и затрат на производительность труда. При такой рентабельности мы вряд ли добьемся запланированного в ВРП увеличения инвестиций — до 25%. Этого показателя можно будет достичь только при увеличении рентабельности до 15-20%, — говорит он.

Андрей Травников признал, что предпринимательская активность в Новосибирской области ниже, чем хотелось бы, но при этом призвал представителей МАРП не применять цифры статистики без аналитики.

В 2019 году в России закрылась каждая пятая компания

— Как только происходят корректировки в законодательстве, предприятия начинают перерегистрироваться с одной формы на другую, а СМИ начинают кричать: «Все пропало!», «В области резко снижается количество МСП!».  За 2019 год в сфере МСП никакого снижения в регионе не произошло. Это существенная часть нашей экономики, которая достаточно неплохо развивается, — заявил губернатор. — То же самое касается промпредприятий. Тут нет обобщающей тенденции: где-то наблюдается рост объемов, где-то снижение. Сокращение наблюдается на предприятиях, работающих с ГОЗ, так как предыдущая программа закончилась, а объемы по новой существенно сократились. Во всех других отраслях, за исключением специфических, работающих на глобальных рынках, явных негативных тенденций нет.

При этом он отметил, что один из показателей низкой предпринимательской активности в регионе — ситуация с реализацией программы реиндустриализации экономики. В прошлом году регион с большим трудом подобрал проекты, которые заслуживали рассмотрения на рабочей группе в сентябре.

— Понимая ситуацию, я был вынужден предложить федеральному агентству расширить географию проекта и рассматривать инициативы не только новосибирских, но и других предприятий. Я попросил бы МАРП обратить на это внимание, — добавил Травников. — Основные критерии нашей программы реиндустриализации — не просто проекты, направленные на обновление оборудования и создание новых производств, но и на формулирование проблем, сдерживающих развитие целой отрасли. На примере наших предприятий мы могли бы их поднять и решить.

Пресс монополий

По-прежнему актуальной для новосибирского бизнеса остается проблема давления на МСП со стороны естественных монополий и крупных корпораций.

— Ничего кардинально в этой сфере не меняется. Они во многом формируют цены на основные материальные ресурсные позиции, которые могут расти на 25-50%, несмотря на то, что инфляция достаточно низкая, — констатирует Сергей Карпекин.

Андрей Травников заявил, что, по его оценкам, последние два года регион делал все от него зависящее для обеспечения последовательной тарифной политики. За исключением споров с ФАС по тарифным решениям для населения по теплоснабжению — все остальные решения по тарифам принимались без резких движений, без ущемления интересов бизнеса.

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— То же самое касается инвестпрограмм естественных монополий. Несмотря на существующие процедурные ограничения, при их формировании мы настойчиво добиваемся от сетевиков действий, направленных на снятие ограничений по мощностям. Есть проблемы по инвестпрограмме ОАО РЖД по западной части, но мы работаем и с этой темой, — добавил он.

Глава региона попросил промышленников сформулировать: какое давление на них оказывают монополии на региональном уровне, чтобы оценить возможность решения этих вопросов в рамках полномочий субъекта федерации.

Налоговое неравенство

Сергей Карпекин также отметил: благодаря тотальной цифровизации произошли серьезные изменения в налоговой сфере, но пока они коснулись не всех компаний. Какой-то бизнес уточнил свои налоговые обязательства, а кто-то — еще нет. В результате сегодня у предприятий, работающих в одной отрасли, налоговая нагрузка может различаться в десятки раз, что сказывается на их конкурентоспособности.

— До одного налоговый каток уже докатился, и у него налоговая нагрузка составляет 15%. До другого — нет, и у него 2%. Пока докатится, может пройти от года до трех лет, что в нынешних экономических условиях очень критично. Мы считаем ситуацию несправедливой и ведем работу с налоговыми органами, чтобы с помощью налоговых инструментов выравнивать налоговую нагрузку в отраслях, — говорит Карпекин.

При этом он отметил, что в области растет количество банкротств промышленных предприятий, инициируемых налоговыми органами. По оценкам экспертов МАРП, в большинстве случаев можно было использовать другие методы взыскания задолженности по налогам, при которых бизнес продолжал бы работать.

Область недобрала по налогам 4,5 млрд рублей

Травников отметил: в регионе прослеживается явная тенденция по снижению налоговой отдачи. Он напомнил, что в прошлом году доходная часть областного бюджета не была выполнена, так как налоговики недобрали налогов на 4,5 млрд рублей, в основном по налогу на прибыль и НДФЛ. И это при том, что ситуация на рынке труда в регионе достаточно стабильна, а массовых сокращений не было.

— Проблема перенеслась на 2020 год. В прошлом году мы запустили большое количество крупных проектов, том числе в рамках федеральных и региональных инициатив. Сегодня перед правительством региона стоит большая задача: в сложившихся условиях обеспечить их финансирование, чтобы не заморозить и не свернуть эти объекты, — предупредил Травников. — С одной стороны, я разделяю вашу позицию и требование к налоговым органам по равному подходу ко всем субъектам региональной экономики, чтобы ни у кого не получилось уйти «в тень» и снизить налоговую нагрузку. Но давайте честно признаем, что к сфере промышлености и индустрии это не очень относится. Эти проблемы, прежде всего, актуальны для строителей, ритейла и сферы услуг. В сфере индустрии все уже находятся в равных условиях, с точки зрения прозрачности, наличия активов, имущества, легализации и трудоустройства сотрудников.

В итоге проблему было решено вынести на обсуждение на площадке Новосибирского банковского клуба с участием представителей налоговой инспекции.

Силовое давление

Очень серьезной проблемой Сергей Карпекин назвал силовое давление на бизнес. По его словам, такие прецеденты в корне перечеркивают весь интерес граждан к предпринимательству, который государство пытается стимулировать с помощью программ господдержки.

— Для чего нужна демонстрация сил и запугивание там, где идет речь о налоговой проверке и работе с бумажками? Для чего по налоговому вопросу на пищевое предприятие («Сибирский гурман») приезжают два автобуса ОМОНа? Чтобы распространить во всех СМИ информацию о том, что на самом крупном пищевом предприятии области что-то не так и туда приехали силовые структуры? Нам кажется, эти маски-шоу нужно переосмыслить, — заявил он.

Кроме того, Карпекин отметил, что в последнее время серьезно обостряется ситуация с силовым давлением на бизнес по гособоронзаказу.

— Для предприятий, работающих в этой сфере, деятельность стала очень рискованной. В любой момент могут усомниться в твоих ценах, операциях, и реакция будет очень жесткая и, как правило, чрезмерная, — констатировал Карпекин.

По его словам, решение проблем с силовым воздействием может существенно изменить ситуацию с деловым климатом в регионе.

— Претензия относительно действий силовиков и правоохранительных сформулирована корректно. Иногда они возбуждают уголовные дела и привлекают бизнес к ответственности, нарушая законодательство, а их действия избыточны и зачастую приносят ущерб деловой репутации, влияют на финансовое положение отдельных предприятий, — прокомментировал Андрей Травников. — На эту тему у нас был серьезный разговор с коллегами из федеральных ведомств на площадке у полпреда. Мы, конечно, будем и дальше реагировать на подобные факты. Два года назад наш президент говорил в отношении борьбы с коррупцией, что эта борьба не должна превращаться в телевизионное шоу. Я поддерживаю эту позицию и жестко доношу до наших коллег в погонах.

Ситуацию с гособоронзаказом и муниципальным заказом представители МАРП и губернатор в присутствии СМИ обсуждать отказались.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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