НГУ в числе сильнейших университетов мира по версии рейтинга Times Higher Education

Times Higher Education опубликовал рейтинг «Самые интернациональные университеты мира». Новосибирский национальный государственный университет вошел в топ-5 российских университетов с точки зрения их включенности в международное научно-образовательное пространство, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что россия в рейтинге представлена всего шестью университетами. За последний год НГУ смог упрочить свои позиции на 18 пунктов, и вошел в топ-5 из российских университетов среди сильнейших университетов мира с точки зрения их включенности в международное научно-образовательное пространство.

— НГУ с момента основания включен в мировое научно-образовательное пространство благодаря участию наших преподавателей в международных исследовательских проектах, — считает ректор НГУ Михаил Федорук. — Однако в последние годы мы активно развиваем интернационализацию на уровне студенчества: с момента начала программы 5-100 мы запустили несколько успешных образовательных проектов, которые привлекают студентов из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также некоторых европейских стран, в особенности Франции.

Рейтинг основан на данных, используемых в институциональном рейтинге THE. При его составлении используется четыре индикатора эффективности: доля иностранных сотрудников университета, доля иностранных студентов, доля научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными и международная репутация университета. Все индикаторы имеют равные веса — по 25%.

Публикуемая часть рейтинга включает 170 университетов. Всего в рейтинге представлены университеты из 32 стран.

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