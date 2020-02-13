Ценовые рекорды и «черный лебедь» будущего

— Получив ноябрьские данные мы увидели торможение месячной динамики. В ноябре 2019 года ее показатель составил всего 0,31%. А до этого, в октябре, был поставлен рекорд месячного роста цены «квадрата» в 1,66%. Тогда я посетовал, что если застройщики заигрались с предновогодними скидками в декабре, и не смогли показать прибавки около 1%, есть риск, что результаты 2019 года окажутся чуть менее 10%. А я обещал в прошлом году «двузначную динамику». И застройщики меня не подвели! В смысле наши прогнозы. Более того, это рекордное с 2012 года удорожание «квадрата», — отмечает директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков.

Он подчеркнул, что по итогам 2019 года за 12 месяце рост цены 1 кв.м. в новостройках Новосибирской агломерации составил 10,47%. В декабре 2019 года средневзвешенная цена 1 кв.м. в новостройках составила 69 634 рубля. В течение этого года она выросла на 6 062 рубля.

— Если провести сопоставление среднегодовых цен, когда мы сравниваем среднеарифметический показатель всех цен годовых периодов, мы увидим еще один рекорд. 11,5% — так взлетели цены в 2019 году в сравнении со среднегодовым показателем 2018 года. Последний похожий всплеск наблюдался в далеком 2012 году. Тогда среднегодовая цена «квадрата» откорректировалась вверх к 2011 году на 16%, — констатирует Максим Марков.

Аналитики ГК «ЁЛКА девелопмент» констатировали удивительный факт.

— Случилось копирование статистической зависимости колебания цен 1 кв.м. новостроек от показателей Индекса потребительских цен (ИПЦ), или инфляции. В периоде 2010-2012 годов ИПЦ был практически стабилен. И в 2012 году, о котором мы уже вспомнили, состоялся взрывной рост цен в 16%. В период 2017-2019 года инфляция имела аналогичную динамику, и 2019 год так же завершился рекордными 11,5%. Но! По окончании стабильности ИПЦ в 2012 году случился двукратный рост Индекса, что привело к торможению ценового ралли на рынке новостроек Новосибирска в 2013 году, — подчеркнул Максим Марков. — Напрашивается вывод, что при условии отказа ЦБ от «таргетирования инфляции» мы сможем увидеть снижение темпов удорожания «квадрата», а если показатель ИПЦ в стране останется в состоянии относительного покоя, то нас ждут новые и удивительные прайсы новосибирских застройщиков.

Максим Марков подчеркивает, что это исключительно выявленная статистическая зависимость.

— Для многофакторного прогнозирования, увы, оснований уже давно нет. Тем более все происходит на фоне уже существующих и декларируемых государством стимулирующих механизмов, которые обязательно внесут свою коррекцию. Именно поэтому сложившуюся ситуацию можно назвать «черным лебедем» – чем-то непредвиденным, поскольку периодов инфляционного спокойствия более 3-х лет статистика капиталистической России не знает, — резюмирует директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент».

Фото пресс-службы НГУЭУ