НГУЭУ будет обучать абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ на коммерческих направлениях бесплатно

Приказ о новой программе подписал ректор НГУЭУ Александр Новиков.

Согласно условиям программы поддержки, грант в размере оплаты обучения за год получат абитуриенты, которым удалось набрать не менее 260 баллов в сумме по трем предметам ЕГЭ. Возможность участия в программе существует у поступающих на направления бакалавриата и специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг.

— Зачастую складывается такая ситуация, что абитуриент с высокими баллами ЕГЭ поступает на направление, на котором отсутствуют или недостаточно бюджетных мест, — объясняет ответственный секретарь приемной комиссии НГУЭУ Александр Ломоносов. — Наша программа позволит поддержать талантливых абитуриентов, поощрив их за хорошие экзаменационные показатели и предоставив возможности бесплатного обучения независимо от наличия бюджетных мест.

По статистике, абитуриенты НГУЭУ с наивысшими баллами ЕГЭ поступают на коммерческие места по направлениям «Реклама и связи с общественностью», «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение», «Экономика», «Юриспруденция».

Планируется, что программа поддержки абитуриентов с высокими баллами будет действовать на постоянной основе и в последующие годы.

В НГУЭУ с 15 июня 2020 года начался набор на программы высшего образования. Подать документы можно онлайн.

По всем вопросам, связанным с поступлением в НГУЭУ, обращайтесь в приемную комиссию:

телефон: +7 (383) 211-05-00;

WhatsApp: +7-913-788-85-60;

e-mail: priemc@nsuem.ru;

VK: vk.com/abiturient_nsuem

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