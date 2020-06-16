Ученые НГТУ НЭТИ разработают мобильную медицинскую систему

— Сейчас мы приобрели оборудование для того, чтобы сделать опытный образец системы. Ее основное преимущество в том, что ей сможет воспользоваться каждый человек без специального образования. Устройство самостоятельно сможет измерить функциональные показатели органов человека и через защищенное интернет-соединение отправить данные в медицинское учреждение, для принятия врачами дальнейшего решения. Комплекс должен быть максимально доступен, в том числе финансово, — говорит декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Иван Рева.

По его словам, устройство будет предназначено для измерения основных показателей здоровья человека: оно зафиксирует показатели электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, позволит измерять сатурацию кислорода в крови, мышечное напряжение и характеристики мышечной вентиляции. Оно будет автоматически обрабатывать и оцифровывать полученные данные.

— Аналоги представлены в виде большой системы: центральный блок и периферийные устройства, каждое из которых обрабатывает свой показатель. Наша разработка будет мобильной: она будет реализована в виде небольшого блока, к которому подключаются датчики, измеряющие показания. Наша цель — сделать устройство, с помощью которого каждый с легкостью сможет следить за состоянием своего здоровья, — комментирует доцент кафедры систем сбора и обработки данных, руководитель направления биотехнических систем и технологий НГТУ НЭТИ Александр Павлов.

Ученые подчеркивают, что устройство позволит быстрее получить консультацию врачей: основные показатели здоровья человек узнает самостоятельно до приема у доктора. Главное преимущество разработки: пациент сможет получить консультацию дистанционно у любого врача, в том числе самой высокой квалификации. Так разработка поможет решить проблему качества медицинского персонала в небольших городах и сельской местности.

Другой важный эффект разработки — ранняя диагностика болезней.

С помощью телемедицинского комплекса также можно будет анализировать состояние здоровья множества людей в городах, делать выводы об их общих патологиях, негативных сторонах образа жизни и давать рекомендации.

Как отметили в пресс-службе НГТУ НЭТИ, на данный момент разработка находится на стадии проектирования, первые научные результаты планируется получить осенью 2021 года.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ