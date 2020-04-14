НГУЭУ проконсультирует малый бизнес о деятельности в условиях введенных ограничений

Наиболее подверженной негативным последствиям пандемии оказалась сфера малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены привыкли работать в сложных условиях, но нынешняя ситуация порождает большое количество вопросов – на какую поддержку можно рассчитывать, как оптимизировать бизнес и сокращать издержки, как юридически грамотно выстраивать отношения с партнерами и персоналом. Некоторые видят в текущей ситуации и новые возможности, прорабатывая новые бизнес-идеи и проекты.

Новосибирский государственный университет экономики и управления, разделяя ценности предпринимательской идеологии, не остался в стороне от происходящего и предложил малому и среднему бизнесу Новосибирска бесплатную консультационную поддержку по широкому кругу экономических, правовых и управленческих вопросов. Для этого в университете сформирована группа из 35 ведущих экспертов, имеющих обширный практический опыт.

Для предоставления консультаций создан онлайн-ресурс «НГУЭУ против коронавируса» по адресу ask.nsuem.ru с формой для подачи запроса. Ответ будет предоставлен в течение 2 суток.

Второй инициативой поддержки предпринимателей стал курс открытых вебинаров «Кризис: инструкция по выживанию». Ближайший вебинар об управлении персоналом в стремительно меняющихся условиях уже состоялся 13 апреля. В ближайшие дни слушателей ждут выступления Digital-маркетолога Андрея Шавнева об управлении маркетингом в условиях кризиса для руководителей и собственников предприятий и юристов — Марии Ильяшенко и Юлии Макаренко о мерах поддержки бизнеса. Узнать полное расписание вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте www.mba-nsuem.ru.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ