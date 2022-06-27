Рекламодателям

Nike Air Force 1 — “неубиваемые” кроссовки!

  • 27/06/2022, 19:22
Спортивная обувь от всемирно известной компании Nike уже не первый год является востребованной, как среди спортсменов, так и среди простых обывателей.

Её ценят за качество, интересный дизайн, современные экологичные материалы, уникальную амортизационную технологию, которая максимально предохраняет ноги от травм.

Маркетплейс MYREACT предлагает широкий ассортимент кроссовок Nike, в том числе и легендарную модель air force 1. Ее особенность заключается в воздушной подушке, расположенной в пяточной области, а также отличным сцеплением подошвы с различными поверхностями.

Air Force 1 — кроссовки № 1

В 1982 году появились Nike Air Force 1 и перевернули весь баскетбольный мир. Они обладали и обладают до сегодняшнего дня следующими преимуществами:

  • самой прочной подошвой Cupsole;

  • интересным дизайном — урбанистический стиль с сочными нотками;

  • отличной фиксацией голеностопного сустава;

  • фирменным качеством;

  • отличной амортизацией;

  • естественной вентиляцией.

Мало кому известно, что за основу nike air force дизайнер, создавший эти кроссовки, взял трекинговые ботинки. Именно они отличались особой практичностью и удобством. Именно тандем проверенного временем силуэта и современного дизайна, стал основой трех вариаций моделей:

  • низкая — low;

  • средняя — mid;

  • высокая — high.

В баскетбольном мире, как правило, используют только высокие кроссовки.

Почему стоит обратить внимание на nike air force 1?

Сегодня в кроссовках ходят практически все, начиная от детей в детском саду и заканчивая миллиардерами. Это универсальная обувь, которая подходит, как под спортивный костюм, так и под платье или сарафан. Производством кроссовок занимаются не только известные спортивные бренды, но и различные модные дома.

Кроссовки nike air force за свою сорокалетнюю историю существования установили много рекордов и стали поистине золотой жилой для компании Nike. Это самая продаваемая модель за все время существования бренда. На сегодняшний день существует более 2000 вариантов этой модели.

В маркетплейсе MYREACT вы можете купить nike air force 1 по разумной стоимости. Здесь представлен большой ассортимент моделей, который позволит подобрать спортивную обувь для любого случая. Правильно выбранные кроссовки — это гарантия отсутствия проблем с опорно-двигательным аппаратом и никаких травм. Ну, а фирменные кроссовки — это не только престижно и модно, но и очень комфортно!

Фото с сайта MYREACT

197

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

Грузоперевозчики попали в «ножницы цен»

27/06/2022, 18:08

Региональным депутатам прописали новые меры ответственности

27/06/2022, 16:21

«Принятые меры поддержки отрасли грузоперевозок недостаточны»

27/06/2022, 15:28

4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета получит регион на строительство четвертого моста через Обь

27/06/2022, 12:36
Популярное

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

27/06/2022, 11:39

Новости компаний

Вклад «Копилка+» поможет увеличить накопления для будущих покупок

27/06/2022, 17:39

ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность

27/06/2022, 17:35

ВТБ рефинансирует ипотеку

27/06/2022, 14:47

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска