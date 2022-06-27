Nike Air Force 1 — “неубиваемые” кроссовки!

Её ценят за качество, интересный дизайн, современные экологичные материалы, уникальную амортизационную технологию, которая максимально предохраняет ноги от травм.

Маркетплейс MYREACT предлагает широкий ассортимент кроссовок Nike, в том числе и легендарную модель air force 1. Ее особенность заключается в воздушной подушке, расположенной в пяточной области, а также отличным сцеплением подошвы с различными поверхностями.

Air Force 1 — кроссовки № 1

В 1982 году появились Nike Air Force 1 и перевернули весь баскетбольный мир. Они обладали и обладают до сегодняшнего дня следующими преимуществами:

самой прочной подошвой Cupsole;

интересным дизайном — урбанистический стиль с сочными нотками;

отличной фиксацией голеностопного сустава;

фирменным качеством;

отличной амортизацией;

естественной вентиляцией.

Мало кому известно, что за основу nike air force дизайнер, создавший эти кроссовки, взял трекинговые ботинки. Именно они отличались особой практичностью и удобством. Именно тандем проверенного временем силуэта и современного дизайна, стал основой трех вариаций моделей:

низкая — low;

средняя — mid;

высокая — high.

В баскетбольном мире, как правило, используют только высокие кроссовки.

Почему стоит обратить внимание на nike air force 1?

Сегодня в кроссовках ходят практически все, начиная от детей в детском саду и заканчивая миллиардерами. Это универсальная обувь, которая подходит, как под спортивный костюм, так и под платье или сарафан. Производством кроссовок занимаются не только известные спортивные бренды, но и различные модные дома.

Кроссовки nike air force за свою сорокалетнюю историю существования установили много рекордов и стали поистине золотой жилой для компании Nike. Это самая продаваемая модель за все время существования бренда. На сегодняшний день существует более 2000 вариантов этой модели.

В маркетплейсе MYREACT вы можете купить nike air force 1 по разумной стоимости. Здесь представлен большой ассортимент моделей, который позволит подобрать спортивную обувь для любого случая. Правильно выбранные кроссовки — это гарантия отсутствия проблем с опорно-двигательным аппаратом и никаких травм. Ну, а фирменные кроссовки — это не только престижно и модно, но и очень комфортно!