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Рекомендации по выбору диванов для гостиной

  • 27/06/2022, 19:32
выбор дивана
При выборе дивана в гостиную следует заранее решить, какой будет ее концепция. Обязательно учесть количество людей, которым предстоит пользоваться мебелью. Диван выступает главным элементом интерьера, поэтому к его покупке нужно подходить со всей ответственностью.

Основные критерии подбора мебели

На этапе подбора дивана в гостиную (посмотреть разные варианты можно тут:  https://oneandhome.ru/catalog/divany/divany-v-gostinuyu) внимание следует акцентировать на нескольких параметрах:

  • габаритах;
  • назначении;
  • конфигурации;
  • наполнителе.

Диван в гостиной может понадобиться не только для семейных посиделок, но и для приема гостей. Большой популярностью пользуются модели со спальным местом (примеры тут: https://oneandhome.ru/catalog/divany/divany-so-spalnym-mestom). Такие диваны оснащаются механизмом трансформации, легко и быстро раскладываются. Их нетрудно превратить в место для полноценного отдыха.

Функциональностью отличаются диваны трансформеры, дающие возможность экономить место в зоне для отдыха. Не менее востребована модельная мебель, насчитывающая несколько автономных блоков.

Определяемся с формой и размером

Производителями предлагается несколько видов диванов:

  • прямые;
  • угловые;
  • модульные;
  • трансформеры;
  • наполовину закругленные.

Прямые модели считаются классическим решением, их размещают вдоль стенки, а иногда и в центральной части помещения. Они могут насчитывать 2, 3 и даже 4 места. Модель подбирают в соответствии с площадью помещения.

Угловые диваны дают возможность задействовать площадь гостиной по максимуму. Их преимущества связаны с мобильностью, респектабельным обликом и удобством использования. Такие модели отлично подходят большим семьям.

Модульные сделаны по типу конструктора и насчитывают несколько элементов. Диван из этой линейки можно сделать прямым или угловым, превратить в мягкий остров. Новоявленные владельцы мебели сами решают, как расставить модули. Это хорошее решение для помещений с нестандартной планировкой.

Модель трансформер можно превратить в полноценную кровать, дополнить столиками либо тумбочками. Мебель обладает целостной конструкцией, именно этим она и отличается от модульных аналогов. Трансформация формы достигается за счет встроенных механизмов.

Полукруглые диваны в продаже встречаются нечасто, поскольку им требуется много места для гармоничной интеграции. Их обычно покупают для интерьеров, выдержанных в современных стилях.

Нестандартные по форме модели приобретают для помещений, обладающих эксклюзивным убранством. Конфигурация может быть овальной и даже треугольной. Встречаются модели с нестандартными спинками и подлокотниками.

Определяясь с размером мебели, учитывайте площадь комнаты, где она будет стоять, а также количество людей, которым предстоит ею пользоваться.

В продаже есть миниатюрные варианты, отлично подходящие для малогабаритных гостиных. Ширина миниатюрных диванов варьируется от 70 до 80 см, а длина 120 до 150 см. Такие модели нельзя раскладывать.

Ширина полуторных диванов варьируется от 70 до 90 см, длины от 140 до 170 см.

Но чаще всего покупают полногабаритные модели. В собранном виде они имеют ширину от 80 до 90 см, а длину от 180 до 200 см.

Нестандартные варианты можно сделать только на заказ – это обойдется дороже.

Каркас и наполнитель

Выбирая диван в гостиную, всегда смотрите на материал каркаса с наполнителем. От этого зависит срок службы мебели, ее прочность. Каркас может быть деревянным или металлическим. К самым надежным и безопасным решениям причисляют натуральное дерево – хвою, ольху. Дуб используют редко, поскольку он массивный и дорогостоящий. К более бюджетным вариантам относят МДФ и ДСП. Речь идет о прессованной древесной стружке. Металлические каркасы встречаются нечасто, они предусматривают наличие сварных креплений.

Если говорить о наполнителе, то самый распространенный вариант – это пружинный блок. Такие диваны славятся своей надежностью и долговечностью, обладают ортопедическими свойствами, их делают из качественных материалов. Они дают возможность полноценно отдыхать и расслабляться, обеспечивая правильную поддержку спины, выдерживают значительные нагрузки.

Наполнителем также может служить латекс – это гипоаллергенный материал натурального происхождения, не накапливающий пыль. Он долго сохраняет исходную упругость, хорошо противостоит деформациям.

Наполнитель в виде пенополиуретана по характеристикам схож с пружинным блоком, но менее долговечен. Его используют в диванах с функцией трансформации, которые предназначаются для сна.

Есть еще поролон, он доступен по цене, но недолговечен.

Выберите диван, который идеально впишется в интерьер гостиной и будет служить в течение долгого времени.

Фото с сайта One&Home

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