Номинация о развитии российской горнодобывающей отрасли в номинации «Горный ПРОфиль»

Россия обладает исключительными запасами природных ресурсов и занимает позицию ведущей горнодобывающей страны. От развития угольной промышленности, базовой отрасли отечественного топливно-энергетического комплекса, напрямую зависит энергобезопасность страны и в целом устойчивость экономики, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

В настоящее время на территории Сибири сосредоточено 80% общероссийских запасов угля, а в Кемеровской области расположен один из крупнейших в мире и самый крупный угольный бассейн в России. Так как Кузбасс является безусловным лидером по объёмам угледобычи в стране, с угольной отраслью связаны дальнейшие перспективы развития экономики региона и в целом укрепление индустриальной мощи государства.

— Эффективное освоение недр и наращивание объёмов производства, в первую очередь, является результатом напряжённой работы горняков в условиях повышенного риска, их ответственного отношения к делу и безусловной преданности профессии, требующей полной самоотдачи и невероятной силы духа, — считает полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Многолетний опыт, производственные достижения ветеранов отрасли, труд шахтёров и впредь будет способствовать решению социально-экономических задач отрасли, внесёт достойный вклад в приумножение национального богатства, добавил полпред.

О труде горняков, деятельности угледобывающих предприятий, внедрении инноваций в отрасль журналисты расскажут в номинации «Горный ПРОфиль» конкурса «Сибирь.ПРО». Группа «Сибантрацит» является учредителем премии и третий год выступает партнёром главного журналистского соревнования Сибири.

«Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в стране производителем металлургических углей. В группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – производители антрацита АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угледобывающее предприятие Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский». Продукция компании поставляется в адрес 170 предприятий сорока пяти стран мира.

— Третий год подряд мы поддерживаем конкурс «Сибирь.ПРО» и очень рады, что он развивается, привлекает все больше работ. Наша уже традиционная номинация не только о деятельности горнодобывающих компаний и развитии угольной отрасли, но и о людях непростых горных профессий, чей труд стоит за цифрами и показателями предприятий. С интересом будем ждать конкурсных работ в «Горном ПРОфиле, — говорит Елена Лещинская, руководитель управления по связям с общественностью ООО «УК «Сибантрацит».

В прошлом году победители конкурса в рамках ежегодного пресс-тура «Сибирь.ПРО» побывали на производственных объектах одного из предприятий Группы «Сибантрацит» в Новосибирской области – АО «Сибирский Антрацит». Лидеры «Сибирь.ПРО» ознакомились с организацией горных работ на Колыванском угольном разрезе, посетили углехимическую лабораторию предприятия, узнали об уникальных свойствах и сферах применения высококачественного антрацита.

Особый интерес журналистов вызвало сотрудничество «Сибантрацита» с местными муниципальными образованиями, на территории которых находятся объекты предприятия. Компания заключила соглашения о социально-экономическом партнерстве с Искитимским районом, Евсинским, Усть-Чемским, Гусельниковским, Листвянским сельсоветами и рабочим поселком Линево. Ремонт инфраструктурных объектов, отсыпка внутрипоселковых дорог щебнем, помощь школам, домам культуры, медицинским учреждениям, поддержка детей, ветеранов и инвалидов – основные направления работы в рамках соглашений. Представителей СМИ также заинтересовала новая система подготовки профессиональных кадров для горнодобывающей отрасли в Новосибирской области и сотрудничество компании с региональным образовательным центром «Альтаир».

Победа в номинации «Горный ПРОфиль» присуждается за материал или серию материалов о развитии горнодобывающей отрасли в Сибирском федеральном округе. К рассмотрению принимаются работы, посвящённые деятельности современных угледобывающих предприятий, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест. Также к участию принимаются работы журналистов о тружениках угольной промышленности, их достижениях и вкладе в экономическое развитие регионов Сибири.

В юбилейном XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото: с сайта sibirpro.ru