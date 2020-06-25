После ослабления самоизоляции фаворитами спроса у новосибирцев оказались услуги фотоцентров и юристов

Аналитики МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса изучили, как оживает сфера торговли и услуг в Новосибирской области после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса — по сравнению со средними показателями мая 2020 года, сообщили в пресс-службе МТС.

— В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали фотоцентры – здесь количество платежей увеличилось в 7 раз. Повышенным спросом пользовались юридические консультации – количество транзакций увеличилось в три раза, также на 67% выросло количество платежей в копицентрах, — отметили в пресс-службе.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли железнодорожные билеты (+40%), страхование (+38%), фотостудии (+33%), стоматологии (+19%), ремонт бытовой техники (+19%), химчистки (+17%) и спорттовары (+16%).

— Примечательно, что с ослаблением ограничений на 46% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости, — отметили в компании.

В Сибири больше всего открылось фитнес-клубов – в июне для посетителей работает на 73% точек больше, чем в прошлом месяце. К привычному формату работы вернулись на 60% больше турагентств и на 40% – ювелирных магазинов.

В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли магазины одежды и обуви (+37%), спорттоваров (+37%), салоны красоты (+26%), химчистки (+25%), магазины товаров для дома (+25%) и косметики (+18%), а также зоомагазины (+15%).

В среднем по всем категориям магазинов, которые работают с сервисов МТС Касса в СФО, в июне заработало на 17% точек продаж больше, чем в мае.

Среди торговых точек, подключенных к МТС Кассе, наибольший рост оборотов в начале июня оказался у химчисток – они увеличились в среднем в 2 раза по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у магазинов ювелирных украшений и спорттоваров – рост на 90% и 89% соответственно.

Оборот турагентств вырос на 85%, магазинов техники – на 58%, одежды и обуви – также на 55%. В фитнес-центры тоже возвращаются клиенты – оборот этой категории вырос на 54% к прошлому месяцу. Также россияне активно платили в аптеках (их оборот вырос на 42%), магазинах техники (+42%) и товаров для дома (+36%), а также в салонах красоты (35%).

В целом, оборот продавцов товаров и услуг Сибирского Федерального округа во всех категориях вырос в начале июня на 24%.

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