Номинация «ПРО авиацию» в конкурсе журналистского мастерства

Устойчивое и доступное авиационное сообщение является одним из ключевых факторов успешного социально-экономического развития регионов. В Сибири воздушный транспорт имеет особое значение – оперативная доставка грузов, обеспечение жизнедеятельности населения, проживающего в отдалённых труднодоступных районах – всё это невозможно представить без стабильной работы авиатранспортного комплекса. Именно поэтому поддержка местных авиакомпаний и увеличение числа регулярных межрегиональных авиамаршрутов является сегодня одной из главных задач развития гражданской авиации, говорится в сообщении организаторов конкурса «Сибирь.ПРО».

Сибирь обладает большим потенциалом для развития авиационного сообщения, убеждён полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме этого, считает полпред, для регионов округа принципиально важно продолжать наращивать объёмы внутренних перевозок, в том числе расширять сети межрегиональных и внутрирегиональных полётов, улучшать качество услуг и совершенствовать транспортную инфраструктуру.

В пятнадцатом конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» воздушному транспорту посвящена номинация «ПРО авиацию». Учредителем выступает Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) – крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией.

Толмачёво – один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 6,747 млн человек, а доля трансферных пассажиров выросла до 26,3%. Ежесуточно в расписании аэропорта Толмачево присутствуют три «волны» стыковочного расписания, а количество практически используемых пассажирами комбинаций трансферных стыковок с пересадкой в Толмачёво превышает 2000. Аэропорт Толмачево предлагает пассажирам удобные стыковки в Новосибирске для полетов в Европейскую часть России, в города Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также в Среднюю Азию, Китай, Юго-Восточную Азию.

— «Аэропорт Толмачево» вновь поддерживает главный журналистский конкурс Сибири, а наша номинация за годы работы проекта уже стала одной из традиционных, – отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. – Благодаря такому сотрудничеству мы внесём вклад в общественное представление о современной авиации и обязательно поощрим победителей.

Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии магистральной инфраструктуры и маршрутной сети региональных авиаперевозок, обозначенных в числе приоритетных задач в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; о развитии авиаперевозок из регионов через крупные региональные стыковочные авиаузлы Сибирского федерального округа для обеспечения эффективных и географически логичных транспортных связей, повышения уровня мобильности населения и экономической связанности регионов России.

В XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото с сайта конкурса