В регионе уже 7,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

По данным оперативного штаба на утро 14 июля в регионе выявлено 7 505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5 367 пациентов выписаны (+168 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

В сводке говорится, что скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек.

В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 207.

В больницы районов области госпитализированы 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 253 324 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 516 жителей региона, для 28 468 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 476 обращений, госпитализированы 27 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба