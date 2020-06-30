Номинация «Свой дом» в конкурсе «Сибирь.ПРО»

— Устойчивое социально-экономическое развитие страны напрямую зависит от повышения уровня жизни её граждан и, в первую очередь, от создания комфортных условий для их проживания. Достижение этих целей является одним из главных государственных приоритетов и возможно только совместными усилиями органов власти всех уровней и ведущих представителей отечественной строительной отрасли, — убеждён полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» главой государства обозначены ключевые направления развития страны, в числе которых – улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно. В 2019 году стартовала реализация национальных проектов, в том числе проекта «Жильё и городская среда», которые предусматривают мероприятия по строительству объектов социально-культурной, образовательной сферы, дорожного и жилищного строительства, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Традиционную номинацию «Свой дом» в этом юбилейном для «Сибирь.ПРО» году поддерживает генеральный партнёр проекта – АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз».

Среди активов холдинга компании строительного комплекса, которые входят в ТОП-30 застройщиков России, крупнейшие угледобывающие и энергетические предприятия страны, заводы химической промышленности, машиностроения и вагоностроения, собственные животноводческие высокотехнологичные комплексы, предприятия пищевой промышленности, а также крупнейший медиахолдинг Кузбасса.

— Сегодня наша профильная компания «СДС-Строй» возводит уникальные спортивные объекты в разных регионах Сибири – недавно запущен стадион «Байкал» в Иркутске, полным ходом идет строительство ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове. В завершающей стадии строительства 8-й Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. Наш жилой комплекс «Кемерово-Сити» по результатам всероссийского конкурса признан лучшим в Кузбассе и вошел в топ-20 жилых застроек в России. Мы возводим жилье и современные социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники. В этом году приступили к возведению очень важных объектов для Кузбасса – инфекционной больницы в Новокузнецке и больнице в Междуреченске. Мы создаем комфортные условия для кузбассовцев, для сибиряков. Поэтому считаем важным поддержать номинацию «Свой дом», отметить тех журналистов и медиа, которые стремятся раскрыть для общества развитие этой сферы. А также отметить особое значение работы журналистов по освещению социально значимых проектов в условиях пандемии, — сказал президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев.

Победа присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. К рассмотрению принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства.

Также к участию в конкурсе допускаются материалы о комплексном развитии территорий, об успешных примерах благоустройства придомовых территорий, подъездов и дворов, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы, ответственности за свой дом со стороны собственников, развитии форм территориального управления.

В прошлом году победители «Сибирь.ПРО» в рамках ежегодного пресс-тура посетили новый стадион «Енисей» – объект XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая прошла в Красноярске в 2019 году. Строительство спортивного комплекса является результатом сотрудничества АО ХК «Сибирский деловой союз» и органов власти региона. Сегодня это самый современный дворец спорта для хоккея с мячом в России.

Журналистам представилась возможность оценить ледовое покрытие, идеальное состояние которого поддерживается системой намораживания льда, размещённой под игровым полем. Размеры объекта и современное оснащение стадиона произвели на участников пресс-тура неизгладимое впечатление.

В XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото с сайта конкурса