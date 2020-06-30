Евросиб приступил к тестовым перевозкам скоропортящейся продукции

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» в партнерстве с АО «ГЛОНАСС» и ООО «ИТС» приступили к тестовым перевозкам в рамках проекта по формированию системы сквозного контроля климатических условий транспортировки скоропортящихся грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на данном этапе реализация проекта предполагает проверку корректности передачи и обработки данных с терминальной и контрольно-измерительной аппаратуры. Процессы осуществляются с использованием автоматизированной системы мониторинга на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» («АСМ ЭРА»).

— Первая тестовая отправка скоропорта состоялась 28 июня 2020 г. Рефрижераторный контейнер с мясной продукцией в составе контейнерного экспресса, сформированного на терминале Евросиб в Новосибирске, следует до Хабаровска. Время прохождения маршрута составляет шесть суток. В целях эксперимента рефконтейнер, предоставленный ТК «КомплектСиб», оснащен специальным измерительным оборудованием для фиксации показателей температуры и влажности с датчиков, установленных в том числе в толще груза, — рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что в ходе эксперимента состоятся еще две контейнерных перевозки скоропорта, последняя запланирована на середину июля.

— Помимо мяса к погрузке будут представлены сливочное масло, рыба и морепродукты. Показатели температуры и влажности отслеживаются в режиме онлайн на протяжении всего пути следования и сопоставляются с заданными условиями транспортировки. В соответствии с требованиями Россельхознадзора данные передаются в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии – ФГИС «ВетИС», — говорится в сообщении.

Евросиб выступает в эксперименте организатором тестовых отправок с функциями оператора перевозки и экспедитора. АО «ГЛОНАСС» осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением заданных параметров внутри рефконтейнера, а также передачу данных в ФГИС «ВетИС». ООО «ИТС» обеспечивает техническое сопровождение перевозок.

Проект стартовал в августе 2019 года, с момента подписания соглашения между Евросиб, АО «ГЛОНАСС» и «Позитрон» (в настоящее время – ООО «ИТС») на Международном железнодорожном салоне в Щербинке (Москва). Его реализация в конечном итоге направлена на создание механизма сквозного контроля холодовой цепи, что является непременным условием повышения сохранности качества продукции.

— Формирование механизма сквозного контроля – такая же важная составляющая преобразований рынка перевозок скоропорта, как обновление парка специализированного подвижного состава. Внедрение механизма обеспечит контроль за соблюдением температурных норм при хранении и доставке, уменьшит количество досмотров на контейнерных терминалах, уже этим будет способствовать возвращению части объема скоропортящейся продукции с автомобильного транспорта на железнодорожный, — отметил заместитель генерального директора по проектной деятельности и технической политике ЗАО «Евросиб СПб–ТС» Сергей Кондратенко.

Фото предоставлено пресс-службой компании