В 2020 году в Новосибирской области отмечают 75-летие НОВАТа и 100-летие Новосибирского государственного краеведческого музея. В юбилейный год театр и музей представляют партнерский выставочный проект «НОВАТ сегодня» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Представленные на выставке экспонаты – костюмы, бутафория, куклы – созданы мастерами театральных цехов и позволяют посетителям познакомиться с предметным миром оперных и балетных спектаклей, увидеть, с каким мастерством и талантом выполнена каждая деталь сценического оформления.

В зале музея представлены костюмы из спектаклей разных лет. В их числе коронационное одеяние Бориса Годунова и платье Марины Мнишек из грандиозной постановки оперы «Борис Годунов» 1990 года, костюмы к спектаклю «Царская невеста», созданные по эскизам легендарного театрального художника Альбина Ивановича Морозова, костюмы к спектаклю «Отелло», элегантные, богато декорированные балетные пачки, которые были созданы Яной Серебряковой для Гран Па из балета «Пахита», костюмы и предметы бутафории к спектаклям «Шехерезада», «Баядерка» и другим постановкам театра.

Особое место занимают костюмы, созданные по эскизам художника по костюмам Жанной Усачевой, к одному из самых громких спектаклей последних лет – «Пиковая дама. Игра». Персонажи этого спектакля представляют собой игральные карты, что нашло отражение в сценографии и костюмах постановки.

Отдельный раздел выставки – это коллекция уникальных кукол, созданная мастерами бутафорного цеха по эскизам художника Тимура Гуляева. Куклы представляют персонажей в костюмах из спектаклей НОВАТа последних лет. Посетители увидят героев опер «Турандот», «Пиковая дама. Игра», «Аида», «Севильский цирюльник», «Паяцы», «Моцарт и Сальери», оперетт «Сильва» и «Летучая мышь», балетов «Лебединое озеро», «Коппелия», «Баядерка», «Щелкунчик», «Пер Гюнт», «Корсар», «Золушка», «Драгоценности», сказочных персонажей спектаклей детского оперного проекта НОВАТа «Терем-теремок», «Стойкий оловянный солдатик», «Красная шапочка», «Кот в сапогах» и балетов для самых маленьких зрителей «Чиполлино» и «Три поросёнка».

Стоимость билетов – 250 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 150 руб. В стоимость входит посещение всех выставок второго этажа музея.

Выставка продлится до 06 декабря 2020 года.

Справки по тел. 227- 15- 43

Без возрастных ограничений

Фото предоставлено организаторами