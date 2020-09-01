СГК обсуждает с инноваторами новые технологии розжига котлов

В Новосибирске СГК ведет с разработчиками переговоры об испытании систем безмазутного розжига на одной из ТЭЦ. В случае внедрения технологии, при растопке котлов не будет черного дыма из труб, а снижение валового выброса мазутной золы всех пяти ТЭЦ Новосибирской области составит более 2 тонн в год.

В Новосибирске СГК ведет с разработчиками систем безмазутного розжига переговоры об адаптации данной технологии к оборудованию тепловых электростанций города. Одна из крупных инжиниринговых компаний на энергетическом рынке предложила СГК собственное запатентованное оборудование для опытного внедрения новой технологии.

— Суть предложенной нам технологии заключается в использовании тока высокой частоты 20 кГц, напряжением 10кВ – для создания электродугового воспламенения угольной пыли, поступающей в горелочное устройство котлоагрегата, — пояснил заместитель главного инженера Новосибирского филиала СГК Дамир Хасанов. — Технологии безмазутной растопки котлоагрегатов с использованием электродуговых плазмотронов и систем электрохимического воспламенения угольного топлива сегодня являются наиболее прогрессивными в энергетике.

В настоящее время стороны обсуждают технологические особенности применения технологии, правовые вопросы, а также решают, на какой ТЭЦ создать производственную площадку для пилотного проекта.

Мазут на ТЭЦ используется в работе котлов для розжига, но при этом возникает черный дым. Он кратковременный, несколько часов, но каждый раз пугает горожан – такую технологию нельзя назвать экологичной.

В Новосибирском филиале специалисты оценивают снижение валового выброса мазутной золы всех пяти ТЭЦ региона в 2,1 тонны в год. Кроме того, станции рассчитывают в случае внедрения новой технологии сэкономить на содержании мазутных хозяйств и закупке мазута.

Еще одной опытной площадкой для внедрения электрохимической технологии станет Красноярская ТЭЦ-2 СГК. В сентябре подрядчик начнет устанавливать здесь оборудование для безмазутного розжига на котле №2.

Задача со временем перейти на безмазутный розжиг поставлена во всех регионах присутствия СГК.

— Если мы уйдем от мазута, то не будет того черного дыма, который многих пугает при растопке котлов, поднимется экономическая эффективность наших станций, повысится пожарная безопасность производства, — рассказал в начале августа в прямом эфире технический директор СГК Олег Петров.

Фото предоставлено пресс-службой СГК