Новая амбулатория открылась в Новосибирской области

Новая амбулатория открыта для жителей села Каменка в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Строительство амбулатории велось с опережением графика и уже в начале декабря она была введена в эксплуатацию, — уточнил Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

Помимо кабинетов для узких специалистов в амбулатории оборудован дневной стационар на 5 мест.

Напомним, что на данный момент в регионе введены в эксплуатацию все 8 амбулаторий, которые были запланированы в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что детские больницы Новосибирска смогут работать в режиме повышенной готовности в морозы.