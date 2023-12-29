Новосибирский Левша зажег самую маленькую свечу в мире

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин создал очередной свой шедевр — самую маленькую свечу в мире.

С такой просьбой к сибирскому Левше обратился Музей истории свечи из Санкт-Петербурга. Одно из условий было то, чтобы мини-свеча горела подобно обычным.

— Я перепробовал и дуб, и черное дерево, и бук и даже бальзу, но лучший результат дала простая береза. Именно она давала более менее устойчивое горение, — рассказал Владимир Анискин.

Еще одна задача встала перед сибирским мастером — как поджигать такую свечку? Тепло от пламени зажигалки плавит воск чрезвычайно быстро. Бывали моменты когда воск расплавился, а фитиль только загорелся.

Многочисленные эксперименты принесли свои плоды — заказ выполнен. Свеча длиной в 10 миллиметров, диаметром 2 миллиметра и с фитилем диаметром 0,5 миллиметров стала самой маленькой в мире.

Но Анискин на этом не остановился. Мастер создал для своей миниатюрной свечи канделябр.

— На кусочке азурита закреплен самородок меди. На нем три позолоченные (сусальным золотом) чашечки. И для красоты поместил еще один самородок меди, — пояснил микроминиатюрист.

Теперь свеча от сибирского Левши украшает посетителей Музея истории свечи в северной столице.

Ранее редакция сообщала о том, что Международный аэропорт Толмачёво им. А.И. Покрышкина установил новый рекорд по пассажиропотоку.