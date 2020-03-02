Новая логистика уборки снега

Новосибирский переизбыток снега, уже превратившийся в общероссийский видеомем зимы 2020-го, — проблема, но она не относится к числу нерешаемых. Нынешняя борьба со снегом на Плющихинском жилмассиве — это совместная работа местного самоуправления, гражданского актива, управляющей компании и, разумеется, группы компаний «Дискус», которая предоставляет строительную технику. В итоге и пешеходная, и транспортная транзитность жилмассива после снегопадов восстанавливается в кратчайшие сроки. Каждый квартал имеет и основной, и альтернативный выезд.

— Вручную с таким количеством снега справиться невозможно по умолчанию. Даже для коммунальной техники нынешние снегопады — функциональный предел, — отмечает Сергей Конько, депутат Заксобрания Новосибирской области. — Поэтому мы нашли кардинальное техническое решение — использовать строительную технику: грейдеры, бульдозеры. В общей сложности были задействованы более 40 единиц техники, в основном тяжелой. Разница с малыми спецмашинами, с «коммуналкой» — в размерах, в выработке. Нынешний рекордный снег — он как раз под пропорции огромных строительных машин.

Как подчеркнул Сергей Конько, строительная техника очень производительная, но на застроенной территории при ее применении приходилось решать ряд серьезных вопросов: как обеспечить сохранность автомашин, припаркованных во дворах, как сделать «тонкую доводку» снегоуборки. Например, строительный грейдер великолепен в борьбе со снегом на больших пространствах, но на внутриквартальных территориях он может снести снеговые завалы вместе с бордюрами или скамейками.

— Потому такой технике требовались машины-помощники, — поясняет Конько. — В этой-то роли выступали коммунальные машины. Они более верткие, более маневренные и подошли как раз для тонкой доводки. Менее производительные машины, например ковшевые погрузчики, мы поставили на вывоз собранного снега, совсем миниатюрные коммунальные машинки — на филигранную работу с малыми пешеходными контурами, с местами смыкания газонов и тротуаров. Так, большой строительный бульдозер может чистить снег не ближе чем в полуметре от бордюра, а малая коммунальная техника как раз и добирает эти самые полметра, не рискуя снести элементы благоустройства.

Второй аспект — профилактика конфликтных издержек столь масштабной снегоуборки. Например, загромождение дворов личным транспортом снижает результативность работы уборочной техники на 20-30%. Парковочный вопрос усложняет процесс, поскольку большие снегопады часто приходятся на праздничные дни и выходные. Дело не в том, что в выходные не работают коммунальные службы — коммунальщики-то как раз на погодный форс-мажор реагируют адекватно. Сложность была в том, что на долгих выходных многие горожане припарковали машины во дворах, а сами уехали на отдых. Каждая такая оставленная машина — это потенциальная помеха уборочной технике. Для механизированной уборки это было затрудняющим фактором, но не критичным. Плющихинский, в отличие от советских жилмассивов, проектировался уже с поправкой на выросший уровень автомобилизации.

— Конечно, автомобилизация поменяла картину, — резюмирует Сергей Конько. — Планировочные пропорции советского жилмассива исходили из реалии «1-2 машины на подъезд», тогда как сейчас типичен расклад «1 квартира-1 машина» (как минимум). В Плющихинском это учтено лучше, чем в более ранней комплексной застройке, потому высокопроизводительная техника со снежной проблемой справляется достаточно результативно. Но, разумеется, только лишь на практичность планировки мы не полагались. Потому пришлось привлечь и дополнительный персонал — для обеспечения безостановочности борьбы со снегом. Например, очертить зону работы коммунальной техники, решить вопрос с припаркованными машинами — для всего этого нужен оперативный персонал, координаторы. В общем, логистика процесса была хорошо продумана, потому мы смогли быстро вывозить на снегоотвал большой объем снега.

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