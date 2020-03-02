«Управленческие провалы — дело поправимое»

Новый 2020 год Клуб Директоров открыл 27 февраля 2020г. заседанием на тему: «Управленческие факапы: делаем выводы!». Это была тридцать третья встреча директоров. Тема факапов привлекла внимание многих руководителей – в зале был аншлаг, сообщили в пресс-службе Клуба.

Спикеры и эксперты смело делились своим опытом провалов и подъемов в бизнесе, достаточно откровенно рассказывали, о причинах и последствиях факапов. Большую часть времени уделили вариантам выхода из ситуаций провалов: каждый из экспертов озвучил собственный проверенный план, а участники также оживлённо включились в обсуждение путей реабилитации.

Спикер Владислав Насонов (руководитель проекта «Movavi Образование», компания Movavi) искренне рассказал свой длинный и непростой путь из наемного бизнеса, собственного дела, провала и реабилитации себя, до успешного проекта «Movavi Образование», который в буквальном смысле воплотил все его компетенции и мечты на практике.

— Владислав – отец шестерых детей, и главный лозунг его возрождения после любых ошибок звучит так: «Для возрождения у меня есть 6 причин!» Владислав перечислил характерные ошибки начинающих руководителей и показал риски, которые возникают уже у опытных менеджеров, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что эксперты фактически единогласно поддержали выводы и аргументы Владислава Насонова, а участники заседания живо интересовались подробностями в данной теме.

Эксперт Алексей Головешкин (руководил компаниями: «Омский хладокомбинат ИНМАРКО», «Грузовые автомобили», «ПНК -2», «А-Б Транс») сфокусировался на такой причине многочисленных провалов руководителя как работа с родственниками. И начистоту рассказал про свой опыт факапов с родственниками и поделился методами страховки и предотвращения провалов.

Директор компании «Новое качество», сооснователь Клуба Директоров, дипломированный менеджер OUBS, психолог, эксперт по оценке персонала Ирина Григорьева рассказала про существование трех сторон факапа: управленческую, юридическую и психологическую и подробно изложила взгляд на провалы с точки зрения психологии. Провал – это субъективное явление, это стресс. Причины провала внешние и внутренние, но, в целом, они больше внутренние: самооценка руководителя, его уверенность в своих действиях, его смелость и воля. А выход и реабилитация из факапа – это индивидуальная история каждого руководителя, облегчение которой возможно посредством психотерапии.

Руководитель и сооснователь международной сети автосервисов «FITSERVICE» Данил Соловьев согласился с коллегами в аспекте факапов при нехватке информации руководителю. Данил рассказал кейс о том, как они «загорелись» новым проектом, который был фактически очень близок к их деятельности, и, в первом приближении, обещал успех. Команда уже начала работать по проекту, были вложены деньги. И вовремя они обнаружили внешний риск, который при его возникновении, «убивал проект» полностью. Все работы были остановлены.

Участники посмотрели видеоспич эксперта, управляющего партнера, адвоката, Адвокатское бюро «Sollars» Людмилы Соболевской. Она рассказала про факапы с юридической точки зрения. Объяснила руководителям, каким образом возможно страховаться от провалов, как вести себя в рамках закона в процессе факапа. Затронула узкие аспекты провалов в бизнесе на стыке уголовного и гражданского права.

Эксперт Владислав Кальмуцкий (адвокат, Адвокатское бюро «Sollars») продолжил рассказ про факапы с юридической стороны: как страховать свой бизнес от конфликтов с родственниками; как действовать для минимизации юридических потерь при провалах и т.п. Владислав ответил на вопросы участников про последствия факапов в развитых уже бизнесах.

Все спикеры и эксперты акцентировали внимание на том, что управленческие факапы были и будут всегда. И это, однозначно – шанс для движения вперед! Главное, сделать пять шагов:

Признать свой провал Посетить психотерапевта\психолога Посетить юриста Разработать план выхода из факапа Начать выполнять план хотя бы с мелких, небольших шагов.

По окончании заседания эксперты и остальные директора поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Следующее заседание Клуба Директоров 26 марта 2020 года. Его тема: «Личный бренд руководителя и бренд компании».

Фото предоставлено Клубом Директоров