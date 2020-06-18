Новая номинация конкурса для журналистов, посвященная медработникам

Материалы о самоотверженном труде медицинских работников всех уровней; о сотрудниках службы скорой медицинской помощи, принимающих на себя первый удар; о врачах и медсёстрах, борющихся за жизни пациентов с коронавирусом в реанимациях и «красных зонах», журналисты могут присылать в традиционную номинацию «Здоровье» главного окружного медиапроекта – Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Среди других тем номинации «Здоровье» – реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение», доступность и качество медицинской помощи, оказание экстренной и высокотехнологической медпомощи, сохранение и укрепление здоровья граждан, популяризация здорового образа жизни. Также к рассмотрению принимаются работы об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения; комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и повышении квалификации медперсонала.

Номинацию «Здоровье» в этом юбилейном для «Сибирь.ПРО» году поддерживает генеральный партнёр проекта – фармацевтическая компания «Эвалар».

В XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

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