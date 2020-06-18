Опасения второй волны пандемии «сглаживают» ралли

Главный экономист АО «Альфа-Банк» Наталия Орлова:

— На минувшей неделе российский фондовый рынок работал всего четыре дня, однако, если проигнорировать «отскок дохлой кошки» в пятницу, индекс РТС завершил минувшую неделю лучше, чем биржевые индикаторы других рынков DM и EM – по итогам недели РТС снизился на 4,0% н/н, тогда как индекс S&P 500 потерял 4,8% н/н, а индекс StoxxEuro600 опустился на 5,7% н/н. Снижение рублевого индекса Московской биржи было менее глубоким (-2,5%) – подобная корреляция двух российских биржевых индикаторов характерна для периодов спада мировых рынков акций и цен на нефть. В лидерах роста были акции FIVE LI (+11,7%) после того как компания представила оптимистичный прогноз на 2020 г. и планы по увеличению коэффициента дивидендных выплат на 50% г/г. Тем не менее, инвесторы выходили из бумаг, еще совсем недавно пользующихся спросом, в том числе из акций нефтедобывающих, горнометаллургических компаний, банков. Вернулся интерес к бумагам золотодобывающего сектора и энергетических компаний. Падение цен на нефть в конце прошлой недели (Brent -8,0% до 39,04 долл./барр.) спровоцировало ослабление курса рубля к доллару (-2,5% до 70,20 руб./долл.) с недавних максимумов.

По данным одновременно двух информационно-аналитических агентств – Bloomberg и Reuters, неделя, завершившаяся 10 июня, оказалась наиболее успешной для российского рынка по показателю притока денежных средств в торгуемые индексные фонды (ETF), что связано с возобновлением притока средств в глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки (GEM). Минувшая неделя оказалась третьей неделей подряд, когда на российском рынке акций наблюдался приток средств и второй особенно сильной неделей подряд по притоку средств в фонды ETF. Совокупный приток составил $57 млн, оказавшись наиболее значительным с первой недели января.

Направление движения российского рынка акций во многом будет зависеть от вектора движения мировых рынков. В случае второй волны пандемии и возобновления карантинных мер экономическая активность опять снизится, а среди инвесторов опять воцарится пессимизм. При таком сценарии динамика мировых рынков резко изменится. Инвесторы на развивающихся рынках, в том числе и на российском рынке акций все еще сильно зависят от настроений на глобальных рынках. Это связано с тем, что опасения второй волны пандемии могут привести к новым перебоям в мировой торговле и в спросе на углеводороды и промышленные товары. Давление на настроение рынков оказывают и слабые данные макроэкономической статистики – опубликованные сегодня утром данные по промпроизводству Китая оказались ниже прогнозов, хотя и демонстрируют рост второй месяц подряд. Однако потребительские расходы и инвестиции по-прежнему падают. Негативный внешний фон связан и с протестами в США и Европе, которые могут усилиться, особенно на фоне нервозности миллионов людей, в частности меньшинств, потерявших работу в секторе услуг в результате пандемии и карантинных мер. С другой стороны, ситуация на глобальных рынках в любой момент может измениться, и тогда они предоставят столь необходимый благоприятный фон развивающимся рынкам. Сейчас очевидно только одно: за последнюю неделю надежды инвесторов на V-образное восстановление экономики очень сильно пошатнулись.

Фото пресс-служба банка