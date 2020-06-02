Новикомбанк и Фонд развития промышленности Новосибирской области будут сотрудничать

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Фонд развития промышленности Новосибирской области заключили Соглашение о сотрудничестве. Цель сотрудничества – поддержка региональных промышленных предприятий в ходе реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов посредством предоставления финансовых услуг, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

С момента создания в 2018 году ФРП Новосибирской области принял участие в инвестиционных проектах в объеме более 1 млрд руб. В частности, поддержку получили проекты по запуску промышленного производства современной почвообрабатывающей техники для агропромышленного комплекса, реконструкция и модернизация стекловаренной печи, производство металлолитейного оборудования и др.

— Новосибирская область обладает потенциалом для экономического и промышленного роста, именно на его реализацию будет направлено сотрудничество ФРП и Новикомбанка. Фонд успешно выдает предприятиям льготные инвестиционные кредиты на реализацию промышленных проектов, а у Новикомбанка есть широкая линейка продуктов. Уверен, что наше эффективное взаимодействие будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса, представленного в Новосибирской области, — прокомментировал генеральный директор Фонда развития промышленности Новосибирской области Виктор Карбовский.

Заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов уверен, что подписанное соглашение позволит Фонду увеличить финансирование инновационных и перспективных проектов с использованием передовых банковских технологий.

— Мы готовы оказывать консультационную помощь, предоставлять клиентам банковские гарантии, предоставить Фонду услугу — Расчётный центр клиента для возможности мониторинга платежей клиентов и другие продукты и услуги. Уверены, что соглашение о сотрудничестве между нашими организациями послужит дальнейшему росту производства в регионе, — отметил Игорь Дубоносов.

Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка