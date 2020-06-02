Новосибирская таможня переходит в автоматический режим

В период действия ограничений, связанных с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции, Новосибирская таможня обеспечивает бесперебойное оформление перемещаемых товаров. Все таможенные посты работают в обычном режиме, с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что с января по май 2020 года Новосибирская таможня перечислила в федеральный бюджет 2,2 млрд рублей, почти столько же, сколько и за аналогичный период 2019 года (2,3 млрд рублей).

За данный период таможенными постами оформлено почти 16,5 тысяч деклараций на товары. Из них автоматически зарегистрировано 4,4 тысяч деклараций на экспортируемые товары и 7,4 тысяч деклараций на импортируемые товары.

При этом наблюдается увеличение числа как автоматически зарегистрированных, так и автоматически выпущенных деклараций.

— Благодаря целенаправленной работе по автоматизации процессов в деятельности таможни, доля деклараций, зарегистрированных без участия таможенных инспекторов, возросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по экспорту с 79 % до 83 %, по импорту – с 30 % до 74 % (рост более чем в 2 раза). Это способствует сокращению сроков оформления товаров, снижению издержек бизнеса и коррупционных рисков, — отметил начальник Новосибирской таможни Сергей Авдеев.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни